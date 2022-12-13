Эрикссон: «Представляю Почеттино в роли тренера сборной Англии»

Экс-тренер сборной Англии полагает, что бывший наставник «Тоттенхэма» является подходящим кандидатом на пост рулевого английской национальной команды.

Представляю Почеттино в роли тренера сборной Англии. Он здорово поработал в «Тоттенхэме», я до сих пор не понимаю, почему его уволили. Под его руководством футболисты замечательно себя проявляют.

Почеттино и Томас Тухель – специалисты высокого уровня, но я надеюсь, что Саутгейт останется еще на два года. Почему бы его не оставить?