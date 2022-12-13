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Эрикссон: «Представляю Почеттино в роли тренера сборной Англии»

сегодня, 09:22

Экс-тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон полагает, что бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино является подходящим кандидатом на пост рулевого английской национальной команды.

Представляю Почеттино в роли тренера сборной Англии. Он здорово поработал в «Тоттенхэме», я до сих пор не понимаю, почему его уволили. Под его руководством футболисты замечательно себя проявляют.

Почеттино и Томас Тухель – специалисты высокого уровня, но я надеюсь, что Саутгейт останется еще на два года. Почему бы его не оставить?

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:47
Назначение тренера сборной - это, конечно, внутреннее дело федерации. Но для меня несколько странным выглядит тот факт, что на должность тренера сборной, являющейся родоначальником футбола, сборной, если и не великой, то как минимум во многом определяющей вектор развития футбола в мире, рассматриваются кандидаты - не англичане. Одно дело - клубный футбол, где в АПЛ огромное представительство имеют футболисты из других стран и тренер-иностранец тоже не выглядит чем-то необычным. Да и финансовые контракты играют огромную роль. Но сборная, которая состоит только из англичан и которая проповедует свой "английский" стиль, должна быть руководима, на мой взгляд, английским тренером. Это примерно так же, как если бы хоккейную сборную России или Канады возглавил, например, немец.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:40
Его родной испанский, вот, сборная Испании для него больше подошла бы
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:37
Пытка попытка
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Будет куча разных предложений,но торопиться не надо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:30
Почеттино - это хороший выбор для сборной Англии, только он не пойдет.
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