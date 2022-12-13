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Агент Лахтер: «Мостовой возил рылом по газону футболистов „Реала“»

сегодня, 17:51

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о бывшем футболисте «Спартака» и «Сельты» Александре Мостовом.

Мостового тяжело назвать великим. У нас были великие футболисты, например, Блохин, Яшин. Это если брать мировой уровень, а не первенство водокачки. Назвать Мостового великим, наверное, нет. Но он был суперфутболистом. Для меня «Сельта» с ним и Карпиным — это была команда-конфета. Мостовой возил рылом по газону футболистов «Реала».

Но разве у нас каждый суперфутболист должен быть тренером? Здесь нет никакой связи. У Мостового язык без костей. Это не хорошо и не плохо, но он настоящий. То, что у них какие-то тёрки в «Спартаке», где они не договорятся с кем дружить — это тоже нормально. Он имеет право считать, что ему могли дать где-то потренировать. Но судя по амбициям ему не нужна команда Второй лиги, нужен сразу «Спартак».

Без тренерской лицензии нельзя? Почему это нельзя? У нас Муслин лет 10 дурил Россию без лицензии PRO. На это закрывали глаза Прядкин и компания. У Карпина во времена «Спартака» разве была категория PRO?

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:26
Жаль, что болельщиков разобщают от футбола такими " новостями " ...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:18
И правда, зачем прицепились к Мостовому?
Пригласили бы его тренером, пусть сам убедится, что это не его...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:07
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:56, ред.
    Своим свиным рылом?
    А Деннис Лахтер юморист, ему в камеди клаб надо!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 17:52
    И он возил, и его возили.
    Гость
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