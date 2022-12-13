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Баженов: «На Аргентину идёт давление с первого матча»

сегодня, 15:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия22:00 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией.

Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем понимании. Все хотят быть в финале, и все достойны. На первую роль выйдут командные действия.

В этом плане хорваты немного выигрывают у Аргентины. Однако у Аргентины есть люди, которые могут решить момент и исход матча в целом. На Аргентину идёт давление с первого матча. Важно справиться с этим давлением. Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:43
во всем виноват каталанский лепрекон из за которого на команду оказывается высокое довление
drug01
drug01 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:33
Согласен этот мыльный пузырь должен когда-то лопнуть
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:51
Попадание в Катар, это уже давление на любого, сало, пиво женщины
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:46
Неоправданное восхваление гнома даёт свои плоды, надо работать скромно, а то забил один гол и то с пенальти и уже главный претендент на золотой мячик.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:46
Да ладно тебе. На всех оказывается давление. Все в равных условиях.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:46
На любую амбициозную топ-сборную, которая заявляет о намерении выиграть Чемпионат мира - идет большое давление. Все скрупулезно следят за такими командами, замечая каждую мелкую погрешность, обращая внимание не только непосредственно на игру, но и на ситуацию внутри и вокруг команды, на все заявления и высказывания, на все склоки и скандалы. Это нормальное явление, и футболисты высокого уровня должны быть к этому готовы и должны "стойко переносить все тяготы и лишения" своей популярности.
Гость
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