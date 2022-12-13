Баженов: «На Аргентину идёт давление с первого матча»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией.

Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем понимании. Все хотят быть в финале, и все достойны. На первую роль выйдут командные действия.

В этом плане хорваты немного выигрывают у Аргентины. Однако у Аргентины есть люди, которые могут решить момент и исход матча в целом. На Аргентину идёт давление с первого матча. Важно справиться с этим давлением. Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами.