Черданцев: «На чемпионате мира Месси лучше, чем Роналду»

Известный комментатор ответил на вопрос, выиграет ли кто-то из победителей чемпионата мира «Золотой мяч» в этом году.

Думаю, Месси показал, что он номер один — вообще без разговоров. Он играет великолепно, и за ним очень интересно наблюдать. Сегодня впервые посмотрел на него не комментируя игру. Он как будто засыпает на какое‑то время, потом включается какой‑то тумблер, и он решает, как в эпизоде с третьим голом. Спора между Месси и Роналду нет — они разные. Но на этом турнире Лео однозначно лучше.

Думаю, Месси какие‑то индивидуальные достижения по барабану, ему главное — взять чемпионат мира. Чтобы у людей больше не возникало вопросов: поставить его в один ряд с условным Марадоной или нет? В Аргентине Марадона пока номер один, особенно среди людей моего поколения.