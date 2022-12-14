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Черданцев: «На чемпионате мира Месси лучше, чем Роналду»

сегодня, 10:20

Известный комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос, выиграет ли кто-то из победителей чемпионата мира «Золотой мяч» в этом году.

Думаю, Месси показал, что он номер один — вообще без разговоров. Он играет великолепно, и за ним очень интересно наблюдать. Сегодня впервые посмотрел на него не комментируя игру. Он как будто засыпает на какое‑то время, потом включается какой‑то тумблер, и он решает, как в эпизоде с третьим голом. Спора между Месси и Роналду нет — они разные. Но на этом турнире Лео однозначно лучше.

Думаю, Месси какие‑то индивидуальные достижения по барабану, ему главное — взять чемпионат мира. Чтобы у людей больше не возникало вопросов: поставить его в один ряд с условным Марадоной или нет? В Аргентине Марадона пока номер один, особенно среди людей моего поколения.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Лучше всех Дзюба.
112910415
112910415
сегодня в 11:19
имеющий глаза да увидит ...
matrix333
matrix333
сегодня в 11:18
Месси лучше Роналду и так, не только на ЧМ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:13
Самый противный человек и комментатор на Матч ТВ , как и его мнение.
Swift2005
Swift2005
сегодня в 11:04
Объективный взгляд Черданцева
Swift2005
Swift2005 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 11:03
Потому что это уже давно не матч тв, а срач тв. Комментарии тут излишни
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 10:53
Про ежа одновременно!
Значит, так и есть 🤣
barcamilan
barcamilan ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:51
а ты матчи смотришь или наобум говоришь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:50
Жора прям Капитан Очевидность.
Дайвер на лавке сидит, арг голы в полуфинале забивает. Кто из них лучше- ежу понятно...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 10:50, ред.
это и ежу понятно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:46
Сейчас нет смысла сравнивать этих игроков. Все всё ясно.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:39
Черданцев даже сам признался, что смотреть футбол без его комментария гораздо интереснее.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:37
Похоже Месси за уши тянут к чемпионству,в каждом матче дают не обязательные пенальки
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:32
Но не лучше всех...
Tostao
Tostao
сегодня в 10:24, ред.
Хочется задать Чердаку вопрос - какого ***твой Журавель берет интервью для МатчТВ у, мягко сказать, проститутки(порноактрисы) ? На бюджетные деньги решил пропиариться? Позорище!
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