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Ари: «Акинфеев мог бы заиграть в „Реале“, МЮ или „Барселоне“»

сегодня, 09:05

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» Ари поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

Игорь Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он — капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ. Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале», ПСЖ или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе — я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет — молодой, может, еще поедет в «Реал» — почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:13
Мог бы, если бы, возможно... к чему весь этот набор слов? Акинфееву в ЦСКА хорошо. Там он вырос в легенду, какой на хрен Реал?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:08
Вполне возможно, если бы... , воо оно как бывает !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06
Очень тонкий троллинг...
Гость
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