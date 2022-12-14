Ари: «Акинфеев мог бы заиграть в „Реале“, МЮ или „Барселоне“»

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» Ари поделился мнением о вратаре ЦСКА .

Игорь Акинфеев — легенда российского футбола, его знает вся страна! Он — капитан сборной России. Мне против него очень сложно было играть, Игорь однозначно лучший голкипер в РПЛ . Уверен, он бы заиграл в «Манчестер Юнайтед», «Реале», ПСЖ или «Барселоне», в любом топ-клубе мира. Если бы он уехал туда пару лет назад, играл бы сейчас там в стартовом составе — я в этом вообще не сомневаюсь. Ему всего-то 36-лет — молодой, может, еще поедет в «Реал» — почему нет? Он не такой старый, как я, которому 37 лет, ха-ха.