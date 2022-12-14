Канчельскис: «Марокко попытается дотянуть до серии пенальти с Францией»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Франция мастеровитее и сильнее по составу. У них очень хорошая атака, которая способна взламываться оборону любой команды. Марокко будет играть вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти. Но думаю, что до этого не дойдет. Все будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы? С каждой игрой он получает уверенность все больше и больше.