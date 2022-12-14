Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Канчельскис: «Марокко попытается дотянуть до серии пенальти с Францией»

сегодня, 09:19
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко22:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко.

Франция мастеровитее и сильнее по составу. У них очень хорошая атака, которая способна взламываться оборону любой команды. Марокко будет играть вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти. Но думаю, что до этого не дойдет. Все будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы? С каждой игрой он получает уверенность все больше и больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Губерниев заявил, что Месси не дотягивает до величия Марадоны
Сегодня, 10:47
Черданцев: «На чемпионате мира Месси лучше, чем Роналду»
Сегодня, 10:20
Ари: «Акинфеев мог бы заиграть в „Реале“, МЮ или „Барселоне“»
Сегодня, 09:05
Судья Федотов — о пенальти: «Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца»
Сегодня, 01:54
Бывший футболист ЦСКА назвал предательством уход Марио Фернандеса
Вчера, 23:30
Черданцев — о пенальти в ворота Хорватии: «Бред просто какой-то»
Вчера, 23:22
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:49
Кто бы в серьез до начала ЧМ мог подумать, что мы будем обсуждать то, сможет ли Франция забить Марокко в полуфинале? Но вот это произошло. Мне бы хотелось посмотреть, как будут играть африканцы, когда счет будет не в их пользу - может увидим что-то новое.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:10
Африканцы постараются унизить жабоедов в основное время.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:31
Кончельскис это кто ?
Пусть думвет о пистме !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 