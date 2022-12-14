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Судья Федотов — о пенальти: «Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца»

сегодня, 01:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врезался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч – но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича. Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всё просто.

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Futurista
Futurista
сегодня в 02:04
Федотов сам себе противоречит)...если по его версии вратарь ЗАРАНЕЕ выставил ногу, тогда аргентос это видел и должен был вратаря вместе с его ногой обежать, а не влетать во вратаря...
Гость
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