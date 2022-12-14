Судья Федотов — о пенальти: «Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца»

Российский арбитр прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота сборной Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ -2022 с Аргентиной (0:3).

Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врезался во вратаря, но там было короткое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался обежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч – но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича. Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти – здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всё просто.