Кавазашвили сравнил Месси и Роналду

Бывший игрок московского «Спартака» сравнил нападающего сборной Аргентины и форварда Португалии .

Месси и Роналду. Два тренера — аргентинский и португальский. После первого поражения сборной Аргентины многие, видимо, подумали, что Месси уже не тот, надо его посадить в запас. Слава богу, молодой аргентинский тренер Лионель Скалони не сделал такую громадную ошибку и внушил всем футболистам команды, что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет. Что они должны друг друга поддерживать, тогда Месси свое покажет.

А вот португальцы сразу решили, что Роналду уже не годится для сборной и начали его снимать. И с этого пошла неудача сборной Португалии. Без звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя.