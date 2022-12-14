Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Кавазашвили сравнил Месси и Роналду

вчера, 18:44

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду.

Месси и Роналду. Два тренера — аргентинский и португальский. После первого поражения сборной Аргентины многие, видимо, подумали, что Месси уже не тот, надо его посадить в запас. Слава богу, молодой аргентинский тренер Лионель Скалони не сделал такую громадную ошибку и внушил всем футболистам команды, что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет. Что они должны друг друга поддерживать, тогда Месси свое покажет.

А вот португальцы сразу решили, что Роналду уже не годится для сборной и начали его снимать. И с этого пошла неудача сборной Португалии. Без звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Хвича может войти в финальную десятку номинантов на „Золотой мяч“»
Сегодня, 12:56
Кавазашвили: «В РПЛ нет россиян, которые могут заиграть в Европе»
Сегодня, 12:15
Александр Григорян назвал бездарностью и убожеством тактику сборной Франции
Сегодня, 12:00
Федун дал прогноз на финал чемпионата мира
Сегодня, 09:34
Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»
Сегодня, 00:53
Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
Сегодня, 00:29
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:55
Роналду играл, играл, играл ...
но оказался не в форме
Elliada
Elliada
вчера в 19:44
Что за бред? Балласта посадили на лавку только в 4-й игре. Он провел 2 игры по 80 минут и одну игру 65 минут. К тому же, он сам виноват. Зачем было хамить тренеру? Сантуш заменил его в 3-й игре потому что выход в плей-офф был обеспечен и дал возможность отдохнуть перед 1/8
Tostao
Tostao
вчера в 19:30
Звезды-то разные! Особенно по функциональным обязанностям на поле. В этом и есть разница.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:05
Ну Месси уже в финале, а Рон дома у телевизора... вот и все сравнение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 