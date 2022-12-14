Радимов не верит в победу сборной Марокко в матче с Францией на ЧМ-2022

Экс-игрой сборной России поделился своими ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре между командами Франции и Марокко.

Есть такое слово в футболе и вообще в спорте — «Хватит». И вот я думаю, что марокканцам, которые и так сделали все возможное, уже хватит. Разница в классе с Францией просто космическая. Понимаю, что на трибунах Марокко будут поддерживать очень много болельщиков, но главный минус для этой сборной — много травмированных и дисквалифицированных игроков.

Как я понимаю, там чуть ли не вся линия обороны выбыла, кроме одного защитника. Это, конечно же, тяжело, особенно против такой атаки французов. Где есть Жиру — почти гарантия забитого мяча, Мбаппе, который что-то создаст однозначно. И если ты больше времени уделяешь Мбаппе, то тут же начинают блистать другие — Дембеле со своей скоростью или Гризманн, который вообще ведет всю игру команды.