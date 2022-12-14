Александр Тихонов: «Россия провалилась бы на ЧМ-2022. У нас нет футбола»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о том, как могла бы выступить сборная России на ЧМ -2022.

Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ -2022? Нет, конечно, о чём вообще речь? У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали. Так о каком выходе из группы мы можем говорить? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это.