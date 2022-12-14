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Александр Тихонов: «Россия провалилась бы на ЧМ-2022. У нас нет футбола»

вчера, 17:24

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.

Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чём вообще речь? У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали. Так о каком выходе из группы мы можем говорить? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:49
Истинная правда.
2u8zb9nx9432
2u8zb9nx9432 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 19:55
    hua8nk9re96j
    hua8nk9re96j
    вчера в 19:54
    Благодаря нашим комментаторам футбол угробили окончательно! Много крика и никакой игры!
    Храневец
    Храневец
    вчера в 19:20
    Российский футбол умер . .Аминь !
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 18:16
    Ну судя по логике Тихонова,то футбола нет в Дании,Бельгии,Германии,Италии,Испании,не говоря уже о 10=х Южно Американских странах!!!!!!!!!!!!!!

    Тихонов смотрел вообще ЧМ или как?!!!!!!!!!!!!Наши бы уж точно сыграли бы ни хуже той же Дании и Бельгии!!!!!!!!!!!!

    Европейский футбол смотрел он вообще в последние годы?!!!!!!!!!!!!!!!!Вывозит только АПЛ,а остальные чемпионаты,если убрать большие клубы,от нашего мало чем отличается!!!!!!!!!!Возьми любую игру не грандов в любом чемпионате (кроме АПЛ) и получится условная игра Ахмат-Динамо или к примеру Сочи- Химки и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да даже в ЛЧ,по уровню самой игры,есть матчи на уровне середняков РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 18:14
    Потому что нет таких игроков как Аршавин, Широков, Денисов, Зырянов, Жирков. С такими игроками можно как минимум выходить из группы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:11
    Гнать поганой метлой это недоразумение
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 18:02
    Он прав.. На что надееться , когда играют в ничью с Узбеками и Таджиками?
    Gorasul
    Gorasul
    вчера в 17:49, ред.
    Страна, подарившая миру Кокорина точно не может именоваться не футбольной!
    witynchik
    witynchik
    вчера в 17:34
    Неужели ещё есть здравомыслящие люди 🤔
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:32
    Да конечно.......На нынешнем Чемпионате Мира по футболу Российская сборная не проиграла ещё ни одного матча!... и еще в рейтинге сборных на пару стррочек поднимется...:)))))))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:32
    Как ни горько. но он недалек от истины!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:26
    Да и биатлона тоже нет.
    Гость
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