Александр Тихонов: «Россия провалилась бы на ЧМ-2022. У нас нет футбола»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, как могла бы выступить сборная России на ЧМ-2022.
Смогла бы сборная России выйти из группы на ЧМ-2022? Нет, конечно, о чём вообще речь? У нас футбол и баскетбол в принципе давно никуда не выходили. Баскетболисты две Олимпиады подряд пропустили, футболисты нигде ничего выдающегося не показывали. Так о каком выходе из группы мы можем говорить? Сборная России провалилась бы на чемпионате мира, если бы вообще туда попала. В нашей стране футбола нет, пора уже понять это.
Тихонов смотрел вообще ЧМ или как?!!!!!!!!!!!!Наши бы уж точно сыграли бы ни хуже той же Дании и Бельгии!!!!!!!!!!!!
Европейский футбол смотрел он вообще в последние годы?!!!!!!!!!!!!!!!!Вывозит только АПЛ,а остальные чемпионаты,если убрать большие клубы,от нашего мало чем отличается!!!!!!!!!!Возьми любую игру не грандов в любом чемпионате (кроме АПЛ) и получится условная игра Ахмат-Динамо или к примеру Сочи- Химки и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да даже в ЛЧ,по уровню самой игры,есть матчи на уровне середняков РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
Тихонов смотрел вообще ЧМ или как?!!!!!!!!!!!!Наши бы уж точно сыграли бы ни хуже той же Дании и Бельгии!!!!!!!!!!!!
Европейский футбол смотрел он вообще в последние годы?!!!!!!!!!!!!!!!!Вывозит только АПЛ,а остальные чемпионаты,если убрать большие клубы,от нашего мало чем отличается!!!!!!!!!!Возьми любую игру не грандов в любом чемпионате (кроме АПЛ) и получится условная игра Ахмат-Динамо или к примеру Сочи- Химки и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да даже в ЛЧ,по уровню самой игры,есть матчи на уровне середняков РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!