Бывший голкипер ЦСКА объяснил, почему Акинфеев сильнее Ливаковича

Экс-вратарь ЦСКА сравнил с голкипером сборной Хорватии .

Это надуманные сравнения журналистов, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было.

Но сравнивать этого вратаря с Акинфеевым неправильно, у Игоря свой стиль игры, он по надежности гораздо выше, чем Ливакович, как мне кажется. Да, Доминик молодой еще, но и Игорь ведь свою карьеру на высоком уровне начинал достаточно рано.