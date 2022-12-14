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Бывший голкипер ЦСКА объяснил, почему Акинфеев сильнее Ливаковича

вчера, 17:11

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков сравнил Игоря Акинфеева с голкипером сборной Хорватии Домиником Ливаковичем.

Это надуманные сравнения журналистов, Игорь выше уровнем, на мой взгляд. Ливакович хорошо провел матч с Бразилией, отразил пенальти, это, конечно, показатель. А вот во встрече с Аргентиной ему было сложно, хоть Доминик и выручал в некоторых моментах. Аргентинцы полностью переиграли соперника вчера, шансов помочь команде у Ливаковича не было.

Но сравнивать этого вратаря с Акинфеевым неправильно, у Игоря свой стиль игры, он по надежности гораздо выше, чем Ливакович, как мне кажется. Да, Доминик молодой еще, но и Игорь ведь свою карьеру на высоком уровне начинал достаточно рано.

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Все комментарии
vfthg1
vfthg1
вчера в 19:58
ииигггоорррььььь...
ха............................
Вы серьёзно ?!?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:50
Ну с аргентиной видно что Ливакович перегорел
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:18
Акинфеев Красава!!!
Девижн
Девижн
вчера в 17:40
Манера поведения на поле Ливаковича немножко схожа с повадками Андрея Мостового.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:20
Пишут ,что сравнивать сравнивать этих двух вратарей не правильно и всё равно сравнивают.
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