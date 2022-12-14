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Орлов: «Марокко может выиграть чемпионат мира, если проскочит французов»

вчера, 17:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

Тренер сборной Марокко фантастически подготовил команду. Какие они быстрые и как ловко работают с мячом! Это индивидуальное мастерство, но тренер их всех объединил, правильно расставил и создал такую атмосферу в сборной, что игроки могут проявлять свои лучшие качества. Если Марокко проскочит французов, они могут и финал выиграть. У них большая мотивация и энергетика.

Конечно, Марокканцы на этом чемпионате мира удивили больше, чем сборная России на домашнем мундиале. Во-первых, Россия ничего не выиграла. Мяч попал в ногу Акинфееву. Смотрите на вещи реально. Испанцы были полуразобранные, из-за того, что у них тренера уволили прямо перед чемпионатом мира. Помогли России. Но Черчесов всё равно молодец — подготовил команду физически.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 18:15
А Французы также думают если они проскочат Марокко то будут чемпионами
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:47
Никто мимо Франции не проскочит....
Ни неожиданные полуфиналисты...
Ни предсказуемые пенальтисты...
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:47
Для меня всё равно кто купит ЧМ,это не футбол ,где одним судьи показывают карточки,а других не замечают ,где за явную симуляцию в штрафной назначают пенальти,где футболист играет рукой-а ему карточку не показывают ,это когда одним всё-а другим ничего-это не футбол ,не нужно его прводить,отдайте кубок меське/он его заслуженно купил,как в свою бытность Марадонна/!
lotsman
lotsman
вчера в 17:44
Марокко сегодня даст бой французам.
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