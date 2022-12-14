Орлов: «Марокко может выиграть чемпионат мира, если проскочит французов»

Комментатор поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ -2022 между Францией и Марокко.

Тренер сборной Марокко фантастически подготовил команду. Какие они быстрые и как ловко работают с мячом! Это индивидуальное мастерство, но тренер их всех объединил, правильно расставил и создал такую атмосферу в сборной, что игроки могут проявлять свои лучшие качества. Если Марокко проскочит французов, они могут и финал выиграть. У них большая мотивация и энергетика.

Конечно, Марокканцы на этом чемпионате мира удивили больше, чем сборная России на домашнем мундиале. Во-первых, Россия ничего не выиграла. Мяч попал в ногу Акинфееву. Смотрите на вещи реально. Испанцы были полуразобранные, из-за того, что у них тренера уволили прямо перед чемпионатом мира. Помогли России. Но Черчесов всё равно молодец — подготовил команду физически.