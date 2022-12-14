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«Локомотив» предложил 8 футболистов команды другим клубам

вчера, 20:47

«Локомотив» предложил восемь игроков в качестве обмена другим командам РПЛ.

Москвичи направили в несколько клубов список игроков, которых предлагают для возможного обмена или продажи. Некоторых футболистов в команду привело бывшее спортивное руководство во главе с Томасом Цорном. Всего доступных для трансфера игроков восемь – Марио Митай, Марко Раконьяц, Марк Мампасси, Дмитрий Рыбчинский (в аренде в «Пари НН»), Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Сергей Бабкин (в аренде в «Крыльях Советов») и Николай Титков (в аренде в «Оренбурге»).

Как сообщается, агенты футболистов пока не были оповещены о данном решении.

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ после 17 игр, имея в активе 13 очков.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 06:57
Покупай, не скупись, игроки - зае....сь!
протон
протон
сегодня в 00:36
До сих пор не пойму, как можно было оставить Ненахова и Живоглядова, а своего воспитанника, молодого и хорошо проявляющего себя с самого первого выхода Сильянова отдать в аренду.
ABir
ABir
вчера в 23:16
Чёрная пятница. Было время собирать камни и пришло время их разбрасывать.
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Продают оптом и в розницу. Может это ликвидация?
Сп62
Сп62
вчера в 22:31
Прямо чёрная пятница.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Ну Локо необходима эта "глубокая отчистка". После того как Цорн и немецкий шарлатан Рангник развалили команду и совершили массу непонятных трансферов.
cska1948
cska1948
вчера в 21:02
В Локо началась предновогодняя распродажа игроков.
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