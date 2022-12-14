«Локомотив» предложил 8 футболистов команды другим клубам

«Локомотив» предложил восемь игроков в качестве обмена другим командам РПЛ.
Москвичи направили в несколько клубов список игроков, которых предлагают для возможного обмена или продажи. Некоторых футболистов в команду привело бывшее спортивное руководство во главе с Томасом Цорном. Всего доступных для трансфера игроков восемь – Марио Митай, Марко Раконьяц, Марк Мампасси, Дмитрий Рыбчинский (в аренде в «Пари НН»), Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Сергей Бабкин (в аренде в «Крыльях Советов») и Николай Титков (в аренде в «Оренбурге»).
Как сообщается, агенты футболистов пока не были оповещены о данном решении.
«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ после 17 игр, имея в активе 13 очков.