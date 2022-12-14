«Локомотив» предложил 8 футболистов команды другим клубам

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вчера, 20:47

«Локомотив» предложил восемь игроков в качестве обмена другим командам РПЛ .

Москвичи направили в несколько клубов список игроков, которых предлагают для возможного обмена или продажи. Некоторых футболистов в команду привело бывшее спортивное руководство во главе с Томасом Цорном. Всего доступных для трансфера игроков восемь – , , , (в аренде в «Пари НН»), , , (в аренде в «Крыльях Советов») и (в аренде в «Оренбурге»).

Как сообщается, агенты футболистов пока не были оповещены о данном решении.