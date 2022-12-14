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Аршавин поделился своим прогнозом на матч Франция — Марокко

вчера, 20:58
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Экс-нападающий лондонского Арсенала Андрей Аршавин поделился своим прогнозом на поединок 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

Марокканцы хорошо защищаются, а у французов нет искрометного футбола, они очень надежные, если будут 1:0 вести, они не будут лезть, им будет сложнее забить три, чем Аргентине вчера. Думаю, будет победа Франции, потому что я считаю, что они вообще выиграют чемпионат. Но так легко не выиграют этот матч. Может, будет 3:0, но не так легко, как вчера Аргентина забила два и спокойно докатывала второй тайм.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:24
Скоро узнаем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:09
Марокко прошла через огонь, воду и три октавы медными трубами. Осталась четвертая.
alex2612
alex2612
вчера в 21:08
Ну, допустим... Всё будет не так
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