Аршавин поделился своим прогнозом на матч Франция — Марокко

Экс-нападающий лондонского Арсенала поделился своим прогнозом на поединок 1/2 финала ЧМ -2022 между Францией и Марокко.

Марокканцы хорошо защищаются, а у французов нет искрометного футбола, они очень надежные, если будут 1:0 вести, они не будут лезть, им будет сложнее забить три, чем Аргентине вчера. Думаю, будет победа Франции, потому что я считаю, что они вообще выиграют чемпионат. Но так легко не выиграют этот матч. Может, будет 3:0, но не так легко, как вчера Аргентина забила два и спокойно докатывала второй тайм.