Кавазашвили: «Игра Франции и Марокко будет очень весёлой и темпераментной»

Бывший вратарь «Спартака» высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ -2022 между Францией и Марокко.

Почему все называют матч Франция — Марокко скучным? Действительно думаете, что Марокко так легко отдаст игру? Ребята, вы ошибаетесь! Игра будет очень весёлой и темпераментной. Марокканцы будут играть в привычную игру: находиться на своей половине поля и контратаковать. А у французов своё амплуа: по широкому фронту разбрасывать мячи по флангам и через них атаковать. Франция по-другому играть не может.

Футболисты Марокко научились играть в коллективную игру, используя быстрых нападающих, чтобы они подключались и угрожали воротам. У двух команд совершенно разный стиль игры. Веселее играть и владеть мячом будет Франция, но кто выиграет — не могу сказать.