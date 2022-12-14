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Кавазашвили: «Игра Франции и Марокко будет очень весёлой и темпераментной»

вчера, 19:54
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

Почему все называют матч Франция — Марокко скучным? Действительно думаете, что Марокко так легко отдаст игру? Ребята, вы ошибаетесь! Игра будет очень весёлой и темпераментной. Марокканцы будут играть в привычную игру: находиться на своей половине поля и контратаковать. А у французов своё амплуа: по широкому фронту разбрасывать мячи по флангам и через них атаковать. Франция по-другому играть не может.

Футболисты Марокко научились играть в коллективную игру, используя быстрых нападающих, чтобы они подключались и угрожали воротам. У двух команд совершенно разный стиль игры. Веселее играть и владеть мячом будет Франция, но кто выиграет — не могу сказать.

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monah-10
monah-10
вчера в 19:58
Марокко охотники за головами, одним грандом меньше, одним больше, как разница. И французов пройдут.
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