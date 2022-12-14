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Гендиректор «Зенита»: «„Спартак“ тоже подаст апелляцию на решение КДК РФС»

вчера, 21:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб в скором времени подаст апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков команды за драку, которая произошла в конце матча Кубка России со «Спартаком».

КДК РФС отстранил на 6 матчей футболистов петербургской команды Малкома, Родригао и Вильяма Барриоса, а также трёх спартаковцев — Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева.

Апелляция на дисквалификации? Дата назначена, будем подавать. Мы получили решение, проанализируем и будем подавать. «Спартак» тоже старается подавать. Никаких прогнозов не даём, ни на исход матча, ни на юридические разбирательства.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Всё никак не успокоятся? Этак скоро новая драка случится.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:28

Гыгыгы
Futurista
Futurista
вчера в 21:35
За себя отвечает, а Спартак вспоминает...

Ironigor
Ironigor
вчера в 21:34
Да ладно, всё уже давно изучили и решено.
Гость
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