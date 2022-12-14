Гендиректор «Зенита»: «„Спартак“ тоже подаст апелляцию на решение КДК РФС»

1671042231

вчера, 21:23

Генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб в скором времени подаст апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков команды за драку, которая произошла в конце матча Кубка России со «Спартаком».

КДК РФС отстранил на 6 матчей футболистов петербургской команды , и , а также трёх спартаковцев — , и .