Гендиректор «Зенита»: «„Спартак“ тоже подаст апелляцию на решение КДК РФС»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб в скором времени подаст апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать трёх игроков команды за драку, которая произошла в конце матча Кубка России со «Спартаком».
КДК РФС отстранил на 6 матчей футболистов петербургской команды Малкома, Родригао и Вильяма Барриоса, а также трёх спартаковцев — Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева.
Апелляция на дисквалификации? Дата назначена, будем подавать. Мы получили решение, проанализируем и будем подавать. «Спартак» тоже старается подавать. Никаких прогнозов не даём, ни на исход матча, ни на юридические разбирательства.
Гыгыгы
Гыгыгы
https://youtu.be/4WL0P7YBWXU