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Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»

сегодня, 00:53
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предположил, чем будет заниматься нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время финала чемпионата мира в Катаре.

Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ‑2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может, еще тумбу‑юмбу какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:39
Тумба-юмба против тики-таки.
ABir
ABir
сегодня в 11:31
Роналду и Месси - великие футболисты, они достигли в футболе таких высот, которые аршавиным даже не снились. Я уверен, что о половине своих рекордах и статистических достижений они даже не знают и не парятся. Поэтому Андрюшке не стоит судить о других людях по своим испорченным принципам и общей недалекости.
shur
shur
сегодня в 11:31
..андрейка нас всех уже один раз послал с нашими проблемами,
вроде всё улеглось, надо о себе напомнить...!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:12
типично русский менталитет, делать радоваться не своим успехам, а проблемам соседа
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 09:55
Ну, ты и дятел. Даже если так и будет. Тьфу, позорище.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 09:35
По себе не судят Андрей)
77wyw492dcm9
77wyw492dcm9 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 08:59
Вполне согласен так и будет.
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:57
Ни кто не сказал,не Месси, а Аргентина выиграет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:57
Не суди по себе гнилое питерское отродие
Elliada
Elliada
сегодня в 08:19
Даже если Месси проиграет финал, однозначно балласт проиграл соперничество Месси
d2swdfj8qr7r
d2swdfj8qr7r
сегодня в 08:14
Лазурный тюлень по себе других меряет
stromshik
stromshik
сегодня в 07:55
Ну чтобы один чипсоед другого не поддержал..
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
Что будет делать Роналду во время финала мы не знаем, но то , что он будет болеть против Аргентины и конкретно против Месси, это точно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:40
Тот случай, когда неудача одной звезды порадует другую. Причём другая при этом сидела на оппе ровно, разве тока ногти грызла...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:13
Таких как Роналду будет много, удачи Франции!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:59
А кто сказал, что Месси выиграет ЧМ?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:52
Подскажите, а почему не видно этого комментария?

Байкал-38 44 / 459сегодня в 11:15
Гей-нарцисс он такой, злобная, завистливая тварь.


С аккаунта Байкал-38 он есть, а с другого его не видно.
Промки у меня нет и не было никогда, да и нарушении у меня нет, что бы на неё попасть.
В данном случае нарушении сайта тоже нет. Так почему так вышло?
112910415
112910415
сегодня в 06:31
ну, большие спортсмены прекрасны не во всём
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:23
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 06:15
    Гей-нарцисс он такой, злобная, завистливая тварь.
    Аnдrюhа
    Аnдrюhа
    сегодня в 05:10
    Оба великие футболисты роналду и месси.. Но 2010,2012,2013, 2021годах зм незаслуженно получили
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 05:01
    Рон уже не переживает за это,он повзрослел!
    u5ba6z3xec4c
    u5ba6z3xec4c
    сегодня в 03:45
    Месси и на ногах ногти грыз...
    Они друг друга достойны, это точно.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 02:12
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 01:57
    Весь футбольный мир желает этого а шава придумывает.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 01:38
    "Ваши не наши проблемы" переживает за Роналду)...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:12
    А что все цепляются к Роналду,больше нет другой темы.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 01:07, ред.
    Без сомнения - так и будет... Кстати, тумба-юмба это всё, что ему осталось показать в футболе...Отдыхай, Геша... Тебе уже пора ...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:02
    Такого вы..дка как Аршавин ещё надо поискать.
    Что как человек он ничтожество, что как футболист при всех его плюсах, всегда был подтешочник .
    протон
    протон
    сегодня в 00:57, ред.
    Роналду: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но если бы был бразилец то был бы против
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