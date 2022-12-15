Аршавин: «Роналду будет рыдать и грызть ногти, чтобы Месси не выиграл ЧМ»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин предположил, чем будет заниматься нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время финала чемпионата мира в Катаре.
Знаете, кто будет главным зрителем финала ЧМ‑2022? Криштиану Роналду. Он будет больше всех рыдать, грызть ногти, может, еще тумбу‑юмбу какую‑нибудь включит, чтобы Месси не выиграл.
вроде всё улеглось, надо о себе напомнить...!!!
вроде всё улеглось, надо о себе напомнить...!!!
Байкал-38 44 / 459сегодня в 11:15
Гей-нарцисс он такой, злобная, завистливая тварь.
С аккаунта Байкал-38 он есть, а с другого его не видно.
Промки у меня нет и не было никогда, да и нарушении у меня нет, что бы на неё попасть.
В данном случае нарушении сайта тоже нет. Так почему так вышло?
Байкал-38 44 / 459сегодня в 11:15
Гей-нарцисс он такой, злобная, завистливая тварь.
С аккаунта Байкал-38 он есть, а с другого его не видно.
Промки у меня нет и не было никогда, да и нарушении у меня нет, что бы на неё попасть.
В данном случае нарушении сайта тоже нет. Так почему так вышло?
протон
Роналду: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но если бы был бразилец то был бы против
А вот оригинал!!!
Роналдо: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но, как бразилец, не был бы рад победе Аргентины»
Так и хочется спросить, зачем так грубо и топорно работать, оправдать Роналду?
протон
Роналду: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но если бы был бразилец то был бы против
А вот оригинал!!!
Роналдо: «Я был бы счастлив, если бы Месси выиграл ЧМ, но, как бразилец, не был бы рад победе Аргентины»
Так и хочется спросить, зачем так грубо и топорно работать, оправдать Роналду?
Они друг друга достойны, это точно.
Они друг друга достойны, это точно.
Что как человек он ничтожество, что как футболист при всех его плюсах, всегда был подтешочник .
Что как человек он ничтожество, что как футболист при всех его плюсах, всегда был подтешочник .