Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал игру Антуана Гризманна в полуфинальном матче против Марокко на ЧМ-2022.
Антуан Гризманн меня удивил, но у него для этого есть и ум, и мастерство. Он больше похож на Канте, чем на Гризманна!
Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал игру Антуана Гризманна в полуфинальном матче против Марокко на ЧМ-2022.
Антуан Гризманн меня удивил, но у него для этого есть и ум, и мастерство. Он больше похож на Канте, чем на Гризманна!
Если Франция выиграет, то я бы отдал лучшего игрока турнира Гризманну. Но все мы знаем, кто получит награду при любом исходе матча)
По сути, превзошел уже Зидана в истории французского футбола. На ЧМ-18 в каждом матче плей-офф результативное действие (в тот год ЗМ заслуживал), а не только замкнул в финале пару раз. На этом ЧМ снова феерит, может стать двукратным.
Если Франция выиграет, то я бы отдал лучшего игрока турнира Гризманну. Но все мы знаем, кто получит награду при любом исходе матча)
По сути, превзошел уже Зидана в истории французского футбола. На ЧМ-18 в каждом матче плей-офф результативное действие (в тот год ЗМ заслуживал), а не только замкнул в финале пару раз. На этом ЧМ снова феерит, может стать двукратным.