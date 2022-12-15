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Дрогба: «Гризманн больше похож на Канте, чем на себя самого»

сегодня, 01:32
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал игру Антуана Гризманна в полуфинальном матче против Марокко на ЧМ-2022.

Антуан Гризманн меня удивил, но у него для этого есть и ум, и мастерство. Он больше похож на Канте, чем на Гризманна!

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 09:18
Ну да, только чуть-чуть посветлее.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:30
Антон и впрямь связующее звено в сборной.
UncleZack
UncleZack ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:33
Согласен со всем кроме как превзошел Зидана,его невозможно превзойти.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:25
Прикольная прича
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:44
Надо же, сам вождь похвалил.
протон
протон
сегодня в 01:45
Ну, так, кто-то должен эту всю команду связывать. Тяжело было Антохе, в ущерб статистике и признанию тянет тяжелую лямку.
Если Франция выиграет, то я бы отдал лучшего игрока турнира Гризманну. Но все мы знаем, кто получит награду при любом исходе матча)
По сути, превзошел уже Зидана в истории французского футбола. На ЧМ-18 в каждом матче плей-офф результативное действие (в тот год ЗМ заслуживал), а не только замкнул в финале пару раз. На этом ЧМ снова феерит, может стать двукратным.
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