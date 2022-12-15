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Дешам не захотел отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ

вчера, 09:03
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии нападающего Карима Бензема в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Я не буду отвечать. Следующий вопрос.

Бензема получил травму перед стартом ЧМ, не сыграв ни одного матча. По данным СМИ, существует вероятность, что Карим сможет сыграть в финале чемпионата мира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:40
Да, на будет он в старте, это авантюра. Никто никогда так не будет рисковать, слишком много вопросов будет, если что-то пойдет не так. А, вот если счёт будет комфортный для Франции, его могут выпустить, чисто для того, чтобы засветился. Ну, или наоборот, если будут гореть, как крайнюю опцию. Но, это все крайне сомнительно, думаю будут играть тем же составом.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:28
Так Жиру лучше в этой сборной, как таранный форвард, асистировать Гризманн есть
ДСА
ДСА
вчера в 11:48
Решение еще не принято. С комментариями надо подождать.
salleeh
salleeh
вчера в 11:41, ред.
Бензема хорош в судьбоносных матчах, Жиру вчера не было на поле, Мбапе тоже не впечатлил. Так что участие Бензема, будет как раз кстати. Бенжамин Павар надеюсь сыграет тоже, ведь его гол в ворота сборной Аргентины на ЧМ в 2018 году, был признан самым красивым…
shur
shur
вчера в 10:54
...Бензема это вам не Жиру, тут голевая чуйка стопроцентная...!
Namuri
Namuri
вчера в 10:43
Бензема не нужен этой сборной.
Mher Door
Mher Door
вчера в 10:40
Эта команда Франции уже здорово играет, Бензема будет мешать,
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:19
Это его право. Скорее всего это благоразумное решение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:31
Держит козырь в рукаве
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:29, ред.
Пока не увидим стартовые составы команд перед матчем никто этого знать не будет, кроме тренерского штаба, конечно. Разговоров и мнений может много, некоторые "вбросы" могут быть и специально продуманы, но правды нам никто не скажет, что вполне естественно.

Во вчерашнем матче мы увидели, что даже у этой супер-атакующей линии французов есть проблемы. Бензема - серьезное усиление атаки сборной Франции, но при условии, что он смог нормально восстановиться и набрать игровую форму.

Я думаю, что может не в старте, но на замену Бензема вполне может выйти, и много будет зависеть от хода матча.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:26
Было бы нечестно по отношению к другим игрокам.
lotsman
lotsman
вчера в 09:06
По пенальти выиграет Марокко.
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