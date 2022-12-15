Дешам не захотел отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отвечать на вопрос о возможном участии нападающего Карима Бензема в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.
Я не буду отвечать. Следующий вопрос.
Бензема получил травму перед стартом ЧМ, не сыграв ни одного матча. По данным СМИ, существует вероятность, что Карим сможет сыграть в финале чемпионата мира.
Во вчерашнем матче мы увидели, что даже у этой супер-атакующей линии французов есть проблемы. Бензема - серьезное усиление атаки сборной Франции, но при условии, что он смог нормально восстановиться и набрать игровую форму.
Я думаю, что может не в старте, но на замену Бензема вполне может выйти, и много будет зависеть от хода матча.
Во вчерашнем матче мы увидели, что даже у этой супер-атакующей линии французов есть проблемы. Бензема - серьезное усиление атаки сборной Франции, но при условии, что он смог нормально восстановиться и набрать игровую форму.
Я думаю, что может не в старте, но на замену Бензема вполне может выйти, и много будет зависеть от хода матча.