Бензема восстановился от травмы и мог сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

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сегодня, 18:44

Нападающий «Реала» и сборной Франции полностью восстановился от травмы, сообщает Marca.

Футболист тренируется без каких-либо ограничений. Испанское издание утверждает, что Бензема мог выйти на поле уже в матче 1/8 финала ЧМ -2022 против Польши (3:1), но главный тренер Дидье Дешам не стал включать игрока в состав.

Франция сыграет с Марокко в 1/2 финала мундиаля 14 декабря.