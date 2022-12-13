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Бензема восстановился от травмы и мог сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

сегодня, 18:44

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема полностью восстановился от травмы, сообщает Marca.

Футболист тренируется без каких-либо ограничений. Испанское издание утверждает, что Бензема мог выйти на поле уже в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1), но главный тренер Дидье Дешам не стал включать игрока в состав.

Франция сыграет с Марокко в 1/2 финала мундиаля 14 декабря.

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Все комментарии
upt85gerh5dg
upt85gerh5dg
сегодня в 20:35
Бензема нужно выделить время поровну с Жиру.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:55
Ну с ним сборная честно сказать была хуже, если только поднападающего на подмену гриза
2x4qtn7f7ksp
2x4qtn7f7ksp
сегодня в 19:32, ред.
Раз не сыграл, значит не мог. История не терпит сослагательного наклонения.
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
сегодня в 19:24
Ну свежего "Бенза" подлить в бак сборной Франции, я думаю не помешает, учитывая его высокое октановое число😁😁😁
Chaumont
Chaumont
сегодня в 19:13, ред.
жиру творит чудеса не хуже чем бензема в финальной стадии прошлого лч
вообще франция очень солидно играет, монолит, сила
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 19:06
Всё правильно... Если ты золотомячист или "великий", но не в форме - брать тебя не нужно... Ну, если ты не Месси, конечно...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:05
Какая то ненависть к сб Франции давно,надеюсь Морокко их опозорит.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:59
Франция одна из самых сильных сборных в 21 веке.
Если рассматривать фигуру Бензема, то если честно, то он особо и не нужен сборной. Сколько лет французы играли без Бензема и становились чемпионами и призёрами первенств.
Нет я не говорю, что Бензема полностью не нужен сборной Франции, нет, но он на сегодня скорее всего довесок, но не как ключевой игрок.
Помню как до начала чемпионата после травмы Бензема посыпались заголовки о том, что впервые в истории обладатель золотого мяча не сыграет на ЧМ. Опять же Бензема не вывели из состава и не вызвали никого на замену и ещё тогда стало понятно, что если Франция пройдёт далеко, то в решающих матчах он сможет появиться.
А вот здесь большой вопрос в каком качестве?
Игрок основы? Ну это вряд ли.
Выпустят на пару тройку минут в случае если уже выиграют чемпионат? Вполне возможно, но кажется дадут больше времени.
Думаю гадать не стоит, а стоит дождаться и всё увидеть своими глазами.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:58
Ну выйти на замену минут на пять вполне нормально и логично, с заявки то он не исключен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:46
Посмотрим сыграет ли он в полуфинале. Удачи в любом случае Бензема.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 18:46
Ага, сейчас. Жиру заслужил играть в основе этого ЧМ. И никакой алжирец на... не нужен.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:45
Жиру лучше. Бензема может и восстановился, но форму набрать еще надо
minamata
minamata
сегодня в 18:44
Теперь Бензема не нужен сборной Франции.
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