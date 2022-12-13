Бензема восстановился от травмы и мог сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема полностью восстановился от травмы, сообщает Marca.
Футболист тренируется без каких-либо ограничений. Испанское издание утверждает, что Бензема мог выйти на поле уже в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1), но главный тренер Дидье Дешам не стал включать игрока в состав.
Франция сыграет с Марокко в 1/2 финала мундиаля 14 декабря.
вообще франция очень солидно играет, монолит, сила
вообще франция очень солидно играет, монолит, сила
Если рассматривать фигуру Бензема, то если честно, то он особо и не нужен сборной. Сколько лет французы играли без Бензема и становились чемпионами и призёрами первенств.
Нет я не говорю, что Бензема полностью не нужен сборной Франции, нет, но он на сегодня скорее всего довесок, но не как ключевой игрок.
Помню как до начала чемпионата после травмы Бензема посыпались заголовки о том, что впервые в истории обладатель золотого мяча не сыграет на ЧМ. Опять же Бензема не вывели из состава и не вызвали никого на замену и ещё тогда стало понятно, что если Франция пройдёт далеко, то в решающих матчах он сможет появиться.
А вот здесь большой вопрос в каком качестве?
Игрок основы? Ну это вряд ли.
Выпустят на пару тройку минут в случае если уже выиграют чемпионат? Вполне возможно, но кажется дадут больше времени.
Думаю гадать не стоит, а стоит дождаться и всё увидеть своими глазами.
Если рассматривать фигуру Бензема, то если честно, то он особо и не нужен сборной. Сколько лет французы играли без Бензема и становились чемпионами и призёрами первенств.
Нет я не говорю, что Бензема полностью не нужен сборной Франции, нет, но он на сегодня скорее всего довесок, но не как ключевой игрок.
Помню как до начала чемпионата после травмы Бензема посыпались заголовки о том, что впервые в истории обладатель золотого мяча не сыграет на ЧМ. Опять же Бензема не вывели из состава и не вызвали никого на замену и ещё тогда стало понятно, что если Франция пройдёт далеко, то в решающих матчах он сможет появиться.
А вот здесь большой вопрос в каком качестве?
Игрок основы? Ну это вряд ли.
Выпустят на пару тройку минут в случае если уже выиграют чемпионат? Вполне возможно, но кажется дадут больше времени.
Думаю гадать не стоит, а стоит дождаться и всё увидеть своими глазами.