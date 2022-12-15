Александр Григорян назвал бездарностью и убожеством тактику сборной Франции

Бывший тренер «Анжи» раскритиковал Францию за игру в матче полуфинала чемпионата мира против сборной Марокко.

Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн — по Унахи, то можно говорить, что это искусство. На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь — нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм в таком виде. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко.