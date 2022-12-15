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Александр Григорян назвал бездарностью и убожеством тактику сборной Франции

вчера, 12:00
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян раскритиковал Францию за игру в матче полуфинала чемпионата мира против сборной Марокко.

Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет на ЧМ гибкость. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн — по Унахи, то можно говорить, что это искусство. На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру не смотрел на мяч, а смотрел на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь — нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут на второй тайм в таком виде. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у Марокко.

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Все комментарии
konst19
konst19
вчера в 16:29
Дешам аж покраснел от стыда
Zak11
Zak11
вчера в 15:14
Согласен с Григоряном. Судейство ещё неоднозначное. Пенальти в ворота французов был.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:47
Аргентина вообще играет в антифутбол.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:49
)
makkie
makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:47
Под угрозой леденцы и сказка А.С. Пушкина
Великий и ужасный Григорян выходит на тропу в*йны! )))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:45
В нашем футболе в последнее время появилось довольно много тренеров, относительно молодых и, по мнению специалистов, перспективных, которые очень подробно могут рассуждать о тех или иных тактических схемах, расстановках, функциях игроков на поле. Но, к большому сожалению, эти их рассуждения применимы в играх на приставках, и возможно, там они действуют безотказно. Но в реальной игре тренерский талант проявляется как раз не в знании давно всеми опробованных тактических схем, а в умении мыслить нестандартно и довести свои мысли до игроков. Григоряну нужно бы вместо бесполезной критики тренера, достигшего больших успехов, поучиться у него, как нужно, даже при не самой выдающейся игре добиться отличного результата.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:35
Вполне возможно, Григорян затаил с тех пор на всех, у кого эмблема петух. Тоттен, Франция, все они в позорном списке Саши Григоряна...
makkie
makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:19
Символично, что Григоряну в своё время бросали петуха с трибуны)
Символ Франции - тоже "петух".

Знаки они повсюду )))
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:52
Ну думаю, что "бывший" не выигравший в качестве тренера ничего НЕ может обсуждать и учить Дешама как играть его команде
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:48
Это было шахматы. Нравится, когда тренера думают с пользой для дела. В этом матче было все, как в настоящем сражении. Марокко не смогла исполнить. Франция исполнила из 0, 2. Но, чтобы это произошло пришлось ждать и эти ожидания давали надежду, до второго гола французов. Марокко красавцы! За эти минуты ожидания.
Namuri
Namuri
вчера в 12:46
Вот 14ок. Но пенальти в ворота сборной Франции не назначили.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:30
И ведь не поспоришь...
Это то, чего так не любят "гости" на С.рачь ТВ, а именно - голые факты
ОПС
ОПС
вчера в 12:30
Остается ждать, когда же Франция Дешама поменяет на Григоряна.
Кип
Кип
вчера в 12:27
Поэтому они чемпионы мира и снова в финале а Вы на перекличке матч тв ха.ха.ха.
salleeh
salleeh
вчера в 12:24
Победителей не судят! Сборная Франции может играть и выигрывать даже без тренера.
Boricku
Boricku
вчера в 12:15
Игра 999 года в пориже с сборной РФ показывает что дешамп мелкопакостный обижайка.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:14
makkie
makkie
вчера в 12:09
Дешам с Францией в финале ЧМ, а Григорян безработный гость на Матч ТВ.
Вот и вся разница)
vw2q3f9pvzq8
vw2q3f9pvzq8
вчера в 12:02
Это интересная оценка нашего эксперта!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:02
Из-за этого она и оказалась в финале ???)
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