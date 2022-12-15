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Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»

вчера, 13:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

На мой взгляд, Франция — фаворит в финальном матче, у них более опытная команда. Но я уверен, что Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира. Возможно, аргентинцы смогут забрать этот трофей. В любом случае будет очень интересно посмотреть на матч этих сборных в финале чемпионата мира.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:14, ред.
Наивностью веет от слов бывшего тренера. А я вот в противовес ему считаю, что Лионель весь матч будет валять дурака на поле, улыбаться кареглазым симпатичным девушкам на трибунах и принимать для фотографов красивые позы...
В общем, заниматься чем угодно, только не футболом.
m2k4qudhd4qr
m2k4qudhd4qr
вчера в 14:38
Это его последний шанс, иначе всё пропало...
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:53, ред.
Он уже всё сделал ,коль такое судейство ,убрал Нидерланды,убрал Бразилию /которой бы он проиграл/,Хорваты /как и следовало ожидать/слили за бабки игру ,а Афро-Французы -если им титул ЧМ дороже денег меськи ,то станут ЧМ!Дучше смотреть Кубок Мира по биатлону ,чем спектакль Инфантино!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:44
Да в этом никто и не сомневается, ему самому этот титул надо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:21
А если не завоюет, то обвинит всех остальных.
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