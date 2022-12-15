Каррера: «Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

На мой взгляд, Франция — фаворит в финальном матче, у них более опытная команда. Но я уверен, что Месси сделает всё, чтобы завоевать Кубок мира. Возможно, аргентинцы смогут забрать этот трофей. В любом случае будет очень интересно посмотреть на матч этих сборных в финале чемпионата мира.