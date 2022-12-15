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Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»

вчера, 12:34
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший футболист «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Думаю, Марокко вернуло этому чемпионату мира человечность. Мы говорим о суперзвездах, топ-игроках, но вдумайтесь, что Криштиану Роналду — один из величайших игроков, который вылетел с чемпионата мира неделю назад, даже не поздравил сборную Марокко с победой. Марокко одержало победу в той игре, добившись исторического результата, а Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить их. Теперь же мы можем взглянуть на сборную Марокко, игроки которого после поражения в полуфинале ЧМ жали руки футболистам сборной Франции.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:44
У него не хватит достоинства сказать своему сыну, что он от суррогатной женщины. Кому нужны его поздравления?
Elliada
Elliada
вчера в 17:21
Он не поздравил Бензему и Модрича с ЗМ. Что от него хотите?
112910415
112910415
вчера в 16:55
ну, это невозможно в принципе ...
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:02
у него и не было достоинства никогда
shur
shur
вчера в 15:44
...уже лишь бы поеба--ся , до чего - нибудь, перебор! Что он ещё не сделал!
dok66
dok66
вчера в 15:22
Самовлюбленный нарцисс никогда не признает поражение , а уж поздравить - это для него вообще не существует .
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:10
А ведь Роналду раньше любил каждую неделю на выходных приезжать в Марокко. Прошла любовь, завяли помидоры?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:08
Опять клевещут на "великого!
Это марокканцы после игры не прибежали, не поклонились в ножки "всемогущему".
Как же ещё много холопов в мире, а ещё к ним подходить... не гоже "солнышку многоликому".
Одним словом марокканцам надо извиниться перед Роналду!!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:01
Достоинство - это вообще не про Роналду. Много лет подряд, а последние месяцы - чуть ли не каждую неделю Роналду своими поступками показывает нам, что достоинства (во всех смыслах) у него совсем нет. Все уже привыкли
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 13:58
Да пёс с ним, с этим недоделанным... Кому интересен он сейчас... Только Моргану... Да и то, за деньги...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:50
Печальное зрелище как деградировала звезда.
hacvwgug69xf
hacvwgug69xf
вчера в 13:19
У него никогда не было этого самого достоинства, как и у Месси.
К личной цели идут любым путем, лишь бы ЗМ падали в корзину.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:57
В таких случаях обычно другая психологическая основа.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:54
Не верю я в искренность этих послематчевых обнимашек с соперниками......

"Спасибо вам. Вы так классно сегодня нас ушатали. Нам так приятно. Отдельное спасибо за то что разбили детскую мечту стать чемпионом мира."
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 12:48
Такой хахмач. Португальцы были нацелены на золото, а марокканцы итак считают что слишком далеко забрались. Будь Хакимом игроком сборной Испании он бы не ходил и не жал руки в полуфинале
adekvat
adekvat
вчера в 12:44
Какое достоинство у этого самовлюблёного петуха.
Mher Door
Mher Door
вчера в 12:42
Роналду не до Марооко было... Плакал он.
shlomo
shlomo
вчера в 12:40
Роналду не мог сдержать слез и не мог выдержать все происходящее... слабаком оказался... У человек ЧМ провалился и ещё оказался последним. Естественно не да этого было. Человеческий фактор надо тоже учитывать! А мароканцы перевыполнили все планы и вернутся домой с высоко поднятой головой (не важно кто выиграет матч за 3-е место)...

Я не поклонник Рона, НО его можно понять, он шел на этот ЧМ, чтобы выстрелить и перевернуть в лучшую сторону неудачный для него сезон, но не вышло. К тому же вылетать в 1/4 с такой сборной очень обидно, он явно был нацелен на большее....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:39
Рони, кого надо, поздравил наверно из Марокко. Чё переживать.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:36
Думаю, Марокко вернуло этому чемпионату мира веру в победу..
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