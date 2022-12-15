Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»

Бывший футболист «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
Думаю, Марокко вернуло этому чемпионату мира человечность. Мы говорим о суперзвездах, топ-игроках, но вдумайтесь, что Криштиану Роналду — один из величайших игроков, который вылетел с чемпионата мира неделю назад, даже не поздравил сборную Марокко с победой. Марокко одержало победу в той игре, добившись исторического результата, а Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить их. Теперь же мы можем взглянуть на сборную Марокко, игроки которого после поражения в полуфинале ЧМ жали руки футболистам сборной Франции.
Я не поклонник Рона, НО его можно понять, он шел на этот ЧМ, чтобы выстрелить и перевернуть в лучшую сторону неудачный для него сезон, но не вышло. К тому же вылетать в 1/4 с такой сборной очень обидно, он явно был нацелен на большее....
Я не поклонник Рона, НО его можно понять, он шел на этот ЧМ, чтобы выстрелить и перевернуть в лучшую сторону неудачный для него сезон, но не вышло. К тому же вылетать в 1/4 с такой сборной очень обидно, он явно был нацелен на большее....