Хаманн: «Роналду не хватило достоинства поздравить Марокко с победой»

Бывший футболист «Баварии», «Ливерпуля» и сборной Германии раскритиковал нападающего сборной Португалии .

Думаю, Марокко вернуло этому чемпионату мира человечность. Мы говорим о суперзвездах, топ-игроках, но вдумайтесь, что Криштиану Роналду — один из величайших игроков, который вылетел с чемпионата мира неделю назад, даже не поздравил сборную Марокко с победой. Марокко одержало победу в той игре, добившись исторического результата, а Роналду не хватило достоинства, чтобы поздравить их. Теперь же мы можем взглянуть на сборную Марокко, игроки которого после поражения в полуфинале ЧМ жали руки футболистам сборной Франции.