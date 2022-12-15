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Ришарлисон сделал татуировку с собой, Неймаром и Роналдо

вчера, 21:13

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон сделал новую татуировку на спине.

На ней изображены он сам, его партнер по сборной Неймар и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Тату-мастер отметил, что работа еще не закончена.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

В Катаре Ришарлисон провел за сборную 4 матча и забил 3 гола.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 03:59
Сразу понятно что он масть держать будет
протон
протон
сегодня в 00:13
Дурацкое решение
Набивать своё лицо на спине, так ещё и лица других людей... Сумасшествие какое-то. Неужели кому-то настолько не жалко своё тело?
Как быть в ситуации если из этих троих с тобой поссорятся и чем удалять это тату чистотелом как на зоне?
Головой думать нужно не знаешь что завтра будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:39
Классический сюжет
Baggio R.
Baggio R. ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:39
Там и нынешний Роналдо может не поместиться)
Futurista
Futurista
вчера в 21:34, ред.
Расшифровываем...Первая ходка на ЧМ...изобразил троих - 3 забитых гола...
Futurista
Futurista
вчера в 21:21
На остальных места не хватило...
Гость
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