Ришарлисон сделал татуировку с собой, Неймаром и Роналдо

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вчера, 21:13

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии сделал новую татуировку на спине.

На ней изображены он сам, его партнер по сборной и бывший форвард сборной Бразилии . Тату-мастер отметил, что работа еще не закончена.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).

В Катаре Ришарлисон провел за сборную 4 матча и забил 3 гола.