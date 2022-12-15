Ришарлисон сделал татуировку с собой, Неймаром и Роналдо

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон сделал новую татуировку на спине.
На ней изображены он сам, его партнер по сборной Неймар и бывший форвард сборной Бразилии Роналдо. Тату-мастер отметил, что работа еще не закончена.
Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где проиграла Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4).
В Катаре Ришарлисон провел за сборную 4 матча и забил 3 гола.
Набивать своё лицо на спине, так ещё и лица других людей... Сумасшествие какое-то. Неужели кому-то настолько не жалко своё тело?
Как быть в ситуации если из этих троих с тобой поссорятся и чем удалять это тату чистотелом как на зоне?
Головой думать нужно не знаешь что завтра будет.
Набивать своё лицо на спине, так ещё и лица других людей... Сумасшествие какое-то. Неужели кому-то настолько не жалко своё тело?
Как быть в ситуации если из этих троих с тобой поссорятся и чем удалять это тату чистотелом как на зоне?
Головой думать нужно не знаешь что завтра будет.