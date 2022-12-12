«Тоттенхэм» случайно разослал приглашения на матч Англии в полуфинале ЧМ

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сегодня, 09:07

«Тоттенхэм» по ошибке разослал приглашения на просмотр матча полуфинала чемпионата мира 2022 с участием сборной Англии. В письме сказано:

Предлагаем посмотреть полуфинал чемпионата мира с участием сборной Англии на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Решается судьба места в финале. Смогут ли подопечные Гарета Саутгейта выйти в первый финал чемпионата мира с 1966 года?

Клубная пресс-служба отправила данные приглашения через несколько часов после матча 1/4 финала, в котором англичане уступили команде Франции (1:2).