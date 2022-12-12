Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЧемпионат мира 2022

«Тоттенхэм» случайно разослал приглашения на матч Англии в полуфинале ЧМ

сегодня, 09:07

«Тоттенхэм» по ошибке разослал приглашения на просмотр матча полуфинала чемпионата мира 2022 с участием сборной Англии. В письме сказано:

Предлагаем посмотреть полуфинал чемпионата мира с участием сборной Англии на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Решается судьба места в финале. Смогут ли подопечные Гарета Саутгейта выйти в первый финал чемпионата мира с 1966 года?

Клубная пресс-служба отправила данные приглашения через несколько часов после матча 1/4 финала, в котором англичане уступили команде Франции (1:2).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эвра в образе мушкетера, Тюкавин поймал огромную рыбу. Как провели выходные известные футболисты
Сегодня, 07:45Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Стоунз и Уокер забрали бездомного кота из Катара после чемпионата мира
Сегодня, 00:50
СлухиПромес может получить гражданство РФ
09 декабря
Беллингем рассказал, что переписывается с Холандом
08 декабря
Контейнеры с пивом появляются в странах, выступающих на чемпионате мира
08 декабря Фото
На стадионе ПСЖ установили крытую рождественскую ярмарку
08 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:44
...я представил, такие полные трибуны,63 тысячи, тишина и только во время нападения мараканцев на ворота, все, хором :" Льорис! Льорис! Льорис!"
adekvat
adekvat
сегодня в 10:36
Хорошо что человек который это сделал не сидит на ядерной кнопке.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:26
Евреи они такие !
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 10:03
Тонкий английский юмор. Другим, кроме аглицких не понять! Гыгыгы
ОПС
ОПС
сегодня в 09:42
На шутку не похоже. Просто чей то глупый недосмотр.
Triem
Triem
сегодня в 09:42
Поспешишь - людей насмешишь!
ABir
ABir
сегодня в 09:34
Пускай приходят и смотрят Францию с Марокко и на своего вратаря
Пепс
Пепс
сегодня в 09:27
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Gahi
Gahi
сегодня в 09:16
Это совсем не случайность, заранее ждали Кейна на этой стадии чемпионата мира.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 09:13
Трололо-ло-ло, трололо, трололо (с)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 