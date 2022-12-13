Авангардная роспись стен за 28 тысяч евро разочаровала клуб из Швейцарии

Клуб «Тессфельд» обратился к авангардным художницам Морин и Стефани Кяги по поводу росписи раздевалки.
Женщины запросили за свою работу 28 тысяч евро, однако результат клубу не понравился. На официальном сайте «Тессфельд» нет комментария о данной работе по украшению стен, однако клуб опубликовал заявление, в котором идет речь о поиске новых тренеров.
Попробуйте ещё раз. Я выбрал без призов и сайт отреагировал на это как и раньше, то есть принял выбор и окошко с вопросом исчезло. Возможно у вас был какой-то глюк и сайт не принял ваш выбор.
С уважением и ожиданием интересной битвы. Надеюсь, что Гор, как и обещал подтянется, а также протон примет приглашение.
Попробуйте ещё раз. Я выбрал без призов и сайт отреагировал на это как и раньше, то есть принял выбор и окошко с вопросом исчезло. Возможно у вас был какой-то глюк и сайт не принял ваш выбор.
С уважением и ожиданием интересной битвы. Надеюсь, что Гор, как и обещал подтянется, а также протон примет приглашение.