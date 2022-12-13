Авангардная роспись стен за 28 тысяч евро разочаровала клуб из Швейцарии

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сегодня, 10:41

Клуб «Тессфельд» обратился к авангардным художницам Морин и Стефани Кяги по поводу росписи раздевалки.

Женщины запросили за свою работу 28 тысяч евро, однако результат клубу не понравился. На официальном сайте «Тессфельд» нет комментария о данной работе по украшению стен, однако клуб опубликовал заявление, в котором идет речь о поиске новых тренеров.