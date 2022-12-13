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Авангардная роспись стен за 28 тысяч евро разочаровала клуб из Швейцарии

сегодня, 10:41

Клуб «Тессфельд» обратился к авангардным художницам Морин и Стефани Кяги по поводу росписи раздевалки.

Женщины запросили за свою работу 28 тысяч евро, однако результат клубу не понравился. На официальном сайте «Тессфельд» нет комментария о данной работе по украшению стен, однако клуб опубликовал заявление, в котором идет речь о поиске новых тренеров.

Авангардная роспись стен за 28 тысяч евро разочаровала клуб из Швейцарии

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:33
Пожалуй за 28000 евро я тоже так смогу.
63k6mzjsbmga
63k6mzjsbmga
сегодня в 11:27
У нас бы давно "Карачун тебе, Церетели!" за такие художества сделали
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:08
Ну это что-то в стиле "Сеятеля" Остапа Бендера - художник так видит, не всем дано понять...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:02
А тут 1 фломастер))))
Ларс
Ларс
сегодня в 10:58
Давали бы каждому из нас по 28к евро в детском садике за подобные росписи...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:58
У меня дочка так в три годика рисовала.
1 984
1 984 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:55
Добрый день!
Попробуйте ещё раз. Я выбрал без призов и сайт отреагировал на это как и раньше, то есть принял выбор и окошко с вопросом исчезло. Возможно у вас был какой-то глюк и сайт не принял ваш выбор.
С уважением и ожиданием интересной битвы. Надеюсь, что Гор, как и обещал подтянется, а также протон примет приглашение.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:48
Женщинам в футболе не место, тем более в мужской раздевалке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:41
На вкус и цвет все фломастеры разные...
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