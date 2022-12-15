Месси остался на базе сборной, несмотря на выходной

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вчера, 19:10

Нападающий сборной Аргентины остался в расположении национальной команды, несмотря на выходной.

Как пишет источник, вчера тренер сборной Аргентины дал игрокам выходной. Большинство футболистов провели время с семьями и друзьями вне расположения команды. Капитан сборной предпочел остаться на базе и встретился с семьей там.