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Месси остался на базе сборной, несмотря на выходной

вчера, 19:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался в расположении национальной команды, несмотря на выходной.

Как пишет источник, вчера тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал игрокам выходной. Большинство футболистов провели время с семьями и друзьями вне расположения команды. Капитан сборной предпочел остаться на базе и встретился с семьей там.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:25
Очень хочется, чтобы Месси выиграл. Да и многие хотят.
Игра скорее всего будет вязкой до первого гола как и в финале 2014 году. Потом какой то Коло Муани выйдет и Дешам скажет покажи что ты лучше Месси.
Такое давление,такая ответственность! На кону трон футбольный,все мысли там,в матче с Французами.
Главное не перегореть. Если ты с головой, то иногда лучше и покинуть базу в свой выходной, что бы чуть расслабится
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:35
Месси знает, что делает. Для него Финальный Матч самое главное в Его карьере..
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:29
Ну а почему бы и нет, если у него есть такая возможность пообщаться с семьей на месте сборов
Гость
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