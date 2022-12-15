Месси остался на базе сборной, несмотря на выходной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался в расположении национальной команды, несмотря на выходной.
Как пишет источник, вчера тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал игрокам выходной. Большинство футболистов провели время с семьями и друзьями вне расположения команды. Капитан сборной предпочел остаться на базе и встретился с семьей там.
Игра скорее всего будет вязкой до первого гола как и в финале 2014 году. Потом какой то Коло Муани выйдет и Дешам скажет покажи что ты лучше Месси.
Такое давление,такая ответственность! На кону трон футбольный,все мысли там,в матче с Французами.
Главное не перегореть. Если ты с головой, то иногда лучше и покинуть базу в свой выходной, что бы чуть расслабится
Игра скорее всего будет вязкой до первого гола как и в финале 2014 году. Потом какой то Коло Муани выйдет и Дешам скажет покажи что ты лучше Месси.
Такое давление,такая ответственность! На кону трон футбольный,все мысли там,в матче с Французами.
Главное не перегореть. Если ты с головой, то иногда лучше и покинуть базу в свой выходной, что бы чуть расслабится