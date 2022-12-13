«Спартак» выложил совместную фотографию Селихова и Куртуа.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в отпуске встретился с голкипером «Реала» Тибо Куртуа.
Совместную фотографию игроков выложил телеграм-канал «красно-белых». Подпись к фото гласит: «Одно фото, два крутых голкипера».
Вратарь «Спартака» Александр Селихов в отпуске встретился с голкипером «Реала» Тибо Куртуа.
Совместную фотографию игроков выложил телеграм-канал «красно-белых». Подпись к фото гласит: «Одно фото, два крутых голкипера».
Вы конечно извините, но это полный отстой.
Вот если бы «Спартак» выложил на фото голышом Куртуа и Салихову (Зарема)... вот это был бы номер!!!
Вы конечно извините, но это полный отстой.
Вот если бы «Спартак» выложил на фото голышом Куртуа и Салихову (Зарема)... вот это был бы номер!!!