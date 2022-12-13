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«Спартак» выложил совместную фотографию Селихова и Куртуа

сегодня, 19:59

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в отпуске встретился с голкипером «Реала» Тибо Куртуа.

Совместную фотографию игроков выложил телеграм-канал «красно-белых». Подпись к фото гласит: «Одно фото, два крутых голкипера».

«Спартак» выложил совместную фотографию Селихова и Куртуа

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:35
«Спартак» выложил совместную фотографию Селихова и Куртуа.
Вы конечно извините, но это полный отстой.
Вот если бы «Спартак» выложил на фото голышом Куртуа и Салихову (Зарема)... вот это был бы номер!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:13
Двух крутых, лежащих на топчанах на заднем плане я вижу. А зачем на фото эти два мужика, которые закрывают весь обзор?
FNW
FNW
сегодня в 20:02
поставил счет
Гость
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