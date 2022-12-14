Неймар раздавлен, ему срочно нужен врач. У многих футболистов после ЧМ ментальные проблемы

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вчера, 14:53

В прошлом многие звёзды активно «лечились» алкоголем.

На футболистов колоссальное давление

Кейн никогда не забудет свой промах. Для человека с психикой в хорошем состоянии поражение в футболе это обидно, досадно, но часть пути. А вот страх ошибиться как нож под ребрами. Личная неудача может раздавить морально. Мудрый Модрич накануне игры с Россией в отборе к ЧМ -2022, когда Далич оставил Ливаковича в запасе, специально общался с молодым голкипером:

Я тебе бы такого не говорил, если бы мне было на тебя плевать, но не вижу твоего прогресса в сборной. Может быть, на тебя что-то давит? Понимаешь, от тебя исходит неуверенность. И она передается всей команде. Понимаешь, о чем я? Вот почему тебе нельзя совершить ошибку? Все их совершают! Твоя проблема в том, что ты боишься ляпов. А кто не ошибается? Назови мне хоть одного! Слушай, ты хороший вратарь, и ты это знаешь.

Модрич выступил психологом. Объяснил Ливаковичу, что зацикленность на совершенстве вредит. Психологическая стабильность, прямо связанная со свободой мыслей, позволяет игроку долго играть великолепно. Можно в безумном угаре выдать роскошный отрезок, но такие успехи берутся взаймы. А кто зажат или наоборот взорвался – как Роналду в Катаре, не покажет такой футбол, как собранные Модрич, Месси или Гризманн.

Гармония начинается с головы, мозг управляет телом. На клубном уровне поражения переживать чуть проще, сезон за сезоном, разные кубки. А неудачи со сборной другие. Согласно опросам ассоциации профессиональных футболистов, депрессивные эпизоды или диагностированная депрессия примерно у 13 % игроков. Но количество подскочило во время локдаунов почти в два раза, когда маленькие клубы могли попросту закрыться.

Как рядовому футболисту зарабатывать на жизнь, что он еще умеет? А вот на уровне звезд другая проблема. Самоуничтожение после поражений. Добряк Роналдо посоветовал Неймару психолога, ведь «десятка» раздавлен после ЧМ -2022. Классно, что сейчас люди охотнее идут к специалистам за помощью. Конечно, востребованность ведет к появлению шарлатанов от психологии, но Неймар найдет врача, который ему поможет.

Никто не сидит дома, когда болит зуб из дня в день – идет к врачу, так что не стоит затягивать, если проблемы с целой головой. Ведь парадокс в том, что сломать могут даже победы, не только звонкие поражения, как у Германии, Испании, Португалии, Англии и Бразилии.

Буффон сильно заболел на пике карьеры

Что делать после Эвереста? Каждый четвертый профессиональный футболист прошлого сознавался, что злоупотреблял алкоголем. Сейчас процент упал до примерно каждого десятого. Отнимает профессиональных гуляк, и остается много несчастных, не готовых к славе, деньгам и успеху. Бывали в футболе случаи, что человек побеждал, а ему все равно на душе было неспокойно, не мог найти себе место.

Так случилось с Буффоном после побед с «Ювентусом», когда его звали Суперменом. На пике славы поймал серию панических атак, которые завели к психологу. Оказалось, что у Буффона депрессия. Его успешно вылечили, через пару лет стал чемпионом мира. Не всем так везет. Панические атаки повлияли на карьеру Бояна Кркича. А вот Аарона Леннона вытащили из депрессии в специализированной клинике.

Мертезакеру помог психолог «Арсенала». Сейчас не удивишь, если у клуба или сборной штатный психолог. А Буффон свое лечение скрывал. Ведь важна также позиция главного тренера. Если грамотно разделить обязанности, а психолог не шарлатан, вроде «лайфкоуча» или «астролога-психиатра», то хуже точно не будет. Как минимум, человек с дипломом врача сразу определит парня с депрессией.

Он может играть и оставаться важным – не всегда психологические болезни видны окружающим, но загнанного гормонами и собственным мозгом человека точно не стоит отправлять бить пенальти в решающей серии на чемпионате мира. Вот и причина для анкетирования спортсменов. Гаджи Гаджиев еще в 70-х понял, что в коллективах, где одна ошибка меняет всё, нужны штатные психологи.

Психологи минимизируют количество трагедий

Спид, Энке, Джастин Фашану – брат Джона из легендарного «Уимблдона», ушли, имея психологические проблемы. Спид с юности не лечил депрессию, о которой подозревал, судя по его дневнику, который позже нашла жена. Энке лечился еще до смерти дочери, увы, не помогло. У Джастина Фашану причиной был не футбол, а последствия каминг-аута в 90-х. От него не отставали желтые издания в Англии, фанаты, соперники и напарники по клубу.

Но даже если речь не о трагедиях, депрессии портят жизни и карьеры. Многие игроки прошлого спились, не зная, что у них депрессия и ее нужно лечить, как и алкоголизм. Ни о какой психотерапии тогда не говорили. Теперь ситуация намного лучше. Понятно, что чаще всего у футболиста нет расстройства личности. И проблем, которые потребуют вмешательства психиатров. Но лучше перестраховаться, когда на кону здоровье парня с такой ответственностью.

Например, после проверки оказалось, что у Крейга Беллами маниакальная депрессия. После матча дома не говорил по три дня с молодой женой и детьми, запирался в комнате. Перепады настроения и гнев, который Крейг не контролировал – избил клюшкой для гольфа Риисе, повлияли на качество его жизни. Гаскойн за выходками прятал психические проблемы. Много лет пил, причем настолько часто, что в завязке не смог вернуть себе лицо здорового человека.

Успех Марокко доказывает важность психологии

Иличич сейчас выглядит, как внучок, который провел лето у хлебосольной бабушки. На карьеру словенца влияют депрессия и биполярное аффективное расстройство. Играл за «Аталанту», сколько мог. Но когда Бергамо оказался в эпицентре пандемии, то состояние ухудшилось. Роковое совпадение — китайцы приехали воровать итальянский дизайн на выставки в день, когда в Милане играли матч Лиги чемпионов с участием Иличича.

Фанаты заразились, в Бергамо был ад. Йосип пережил приступы паники, которые вернули в детство, откуда в его случае все началось – война оставила отпечаток на психике игрока, который вернулся в «Марибор». Модрич тоже пережил войну, не простит сербским солдатам расстрел дедушки. Старика Луку Модрича убили забавы ради, а внук тогда гостил у бабушки и дедушки. Рядом расстреляли еще семерых дедушек и бабушек.

Но кого-то пережитый ад делает сильнее, а других ломает на время, что нормально и чаще всего поправимо. Также не стоит забывать, что в тридцать с копейками футбольная жизнь у большинства резко обрывается. Вот ты кумир миллионов на трибунах, а через неделю в лучшем случае учитель в академии, в худшем – алкоголик, ведь умел только играть в футбол. Морально сильным повезло, они перестраиваются быстрее.

На поле всё аналогично. Чемпионат мира показал, насколько важна ментальная составляющая. Сборная Марокко никогда бы не вышла в полуфинал без идеальной психологической готовности. Так что португальцам, бразильцам и бедняге Кейну точно не помешает парочка визитов к врачам. Тем более, ни один эффективный психолог не мучает пациента долго. Подход, известный по фильмам, давно устарел.