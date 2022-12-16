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Глава клуба «Аль-Наср»: «Роналду? Кто это?»

сегодня, 00:49

Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар высказался о форварде Криштиану Роналду.

У Аль-Муаммара состоялся разговор с журналистом, поинтересовавшимся, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда:

Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 06:22
У араба синдром Карпина похоже.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:47
Да уж, куда теперь бедолаге деваться?
112910415
112910415
сегодня в 05:11
да ладно ..
намекнул, что пока лично не знаком
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:50
Впкся Роналду ушло , теперь он смешон ...
memphis
memphis
сегодня в 04:50
Докатился дельфин...
протон
протон
сегодня в 00:50, ред.
Да.. такого явно не заслуживает игрок калибра Роналду. Уже нойнеймы арабские стебут в прессе.

Люди не футбол любят, а мужиков, устраивая срачи какой из них лучше. А ведь это два самых лучших футболиста последних 15 лет.

Никакого уважения и благодарности.

Грустно это все.
Гость
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