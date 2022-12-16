Глава клуба «Аль-Наср»: «Роналду? Кто это?»

Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар высказался о форварде Криштиану Роналду.
У Аль-Муаммара состоялся разговор с журналистом, поинтересовавшимся, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда:
Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю.
намекнул, что пока лично не знаком
намекнул, что пока лично не знаком
Люди не футбол любят, а мужиков, устраивая срачи какой из них лучше. А ведь это два самых лучших футболиста последних 15 лет.
Никакого уважения и благодарности.
Грустно это все.
Люди не футбол любят, а мужиков, устраивая срачи какой из них лучше. А ведь это два самых лучших футболиста последних 15 лет.
Никакого уважения и благодарности.
Грустно это все.