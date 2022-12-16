Глава клуба «Аль-Наср»: «Роналду? Кто это?»

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сегодня, 00:49

Глава совета директоров «Аль-Насра» Мусли Аль-Муаммар высказался о форварде .

У Аль-Муаммара состоялся разговор с журналистом, поинтересовавшимся, когда 37-летний португалец заключит контракт с командой из Эр-Рияда: