Защитник сборной Нидерландов попросил «Аякс» отпустить его зимой

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вчера, 22:14

Защитник покинет «Аякс» в январе.

Перед чемпионатом мира 32-летний защитник сборной Нидерландов попросил клуб отпустить его. «Аякс» удовлетворил просьбу игрока и не потребует выкупа контракта, который истекает летом 2023 года.

Источники, близкие к клубу, сообщают, что «Аякс» хотел оставить Блинда, но окончательное решение было принято из уважения к игроку.

В последних матчах Дэйли не входил в планы главного тренера команды, который предпочитал его другим на этой позиции.

Игрок выступает за «Аякс» с 2018 года. Он также играл за клуб с 2008 по 2014 год. В составе амстердамцев Блинд 7 раз становился чемпионом Нидерландов и дважды выигрывал кубок страны.