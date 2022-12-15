В «Локо» отреагировали на слухи о возможной продаже Изидора в «Краснодар»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи, что московский клуб может продать нападающего в «Краснодар».

Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.