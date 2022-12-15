В «Локо» отреагировали на слухи о возможной продаже Изидора в «Краснодар»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи, что московский клуб может продать нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».
Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.
Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего.
Да иногда у меня бывает троллинг, но это редкость, ну а в бан я попадаю как говорят только по большим праздникам, так как всегда с другими пользователями стараюсь не переходить на оскорбления. Ну, а троллинг футбольных персон нарушением не считается. Кстати за это несколько раз удаляли, но потом восстанавливали и сообщали, что была допущена ошибка.
Вообще был крайне удивлён премодерацией. Хотя был один неудобный вопрос из-за которого скорее всего она и появилась.
Постараемся поаккуратнее быть.
Да иногда у меня бывает троллинг, но это редкость, ну а в бан я попадаю как говорят только по большим праздникам, так как всегда с другими пользователями стараюсь не переходить на оскорбления. Ну, а троллинг футбольных персон нарушением не считается. Кстати за это несколько раз удаляли, но потом восстанавливали и сообщали, что была допущена ошибка.
Вообще был крайне удивлён премодерацией. Хотя был один неудобный вопрос из-за которого скорее всего она и появилась.
Постараемся поаккуратнее быть.