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В «Локо» отреагировали на слухи о возможной продаже Изидора в «Краснодар»

вчера, 10:55

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи, что московский клуб может продать нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».

Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:18
Это будет прямой путь в пердив...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
В этом межсезонье как никогда много слухов, немногого подождем и многое прояснится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:15
Приветствую!
Да иногда у меня бывает троллинг, но это редкость, ну а в бан я попадаю как говорят только по большим праздникам, так как всегда с другими пользователями стараюсь не переходить на оскорбления. Ну, а троллинг футбольных персон нарушением не считается. Кстати за это несколько раз удаляли, но потом восстанавливали и сообщали, что была допущена ошибка.

Вообще был крайне удивлён премодерацией. Хотя был один неудобный вопрос из-за которого скорее всего она и появилась.
Постараемся поаккуратнее быть.
Гость
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