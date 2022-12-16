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Дзанетти: «Месси находится на одном уровне с Марадоной»

вчера, 17:17

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о сравнении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с экс-футболистом этой национальной команды Диего Марадоной.

Лео находится на одном уровне с Марадоной. И результат финального матча не изменит этого. Важно, чтобы он смог передать все это своим партнерам по команде. Игроки проявляют самоотдачу в каждой игре. С той самоотверженностью и стремлением, которые заставляют нас гордиться.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
в точку)эксперты диваные😂👏😂
Chaumont
Chaumont
вчера в 19:05
марадона не смог выиграть лигу чемпионов, хехехе
хотя вообще говоря какая разница, важно иметь только суровый взгляд гнома и побеждать им всех
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:37
Пока нет... Начнёт пить, курить и колоться - тогда да... 🥃🚬💉
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:57
Специалистам на соккере виднее))
1 984
1 984 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 17:44
Наоборот, должно быть достаточно выполнения одного из условий. Пример: я вообще не собирался играть в этом месяце. Расчехлился только для группы без призов. Так как нужно было сделать 30 ставок - решил сделать 3 с крупными коэффициентами разбив каждую из них на 10. Вторая стала выигрышная. В итоге после 20 ставок (а фактически 2-х) я набрал количество очков, которого возможно хватит для прохода в финал. Но мне пришлось сделать ещё 10 ненужных ставок выкинув 1000 очков, которые могли бы пригодиться в финале. Я как раз и предлагаю альтернативу: либо 30 ставок, либо 20000 очков, либо место в пятёрке. Для выбора группы без призов должно быть достаточно выполнения одного из условий.
Обратите внимание, что есть достаточно большая группа игроков играющих на высоких коэффициентах и не набирающих 30 ставок в месяц. Возможно, при других условиях в группу как раз и заявится больше народа.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:19
Марадона лучше всех, у него был талант, ему не надо было даже тренироваться. А Месси трудоголик.
adekvat
adekvat
вчера в 17:19
Аргентина должна выиграть, все будут биться за Месси.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:19
Место не ниже 5-го? 20000 набранных очков? А это всё зачем? Что это даст и кому?
Или Вы хотите окончательно угробить группу "Без призов" или я чего-то не понимаю.
Ведь, если уважаемая администрация примет Ваше предложение и введёт соответствующие ограничения, то тому же Shlomo придётся затаскивать всю свою Великолепную Двадцатку на место не ниже 5-го, как Вы предлагаете.
Нет, я не сомневаюсь, что ему такое под силу. Вот только нафига всё это нужно - не понимаю.
Гость
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