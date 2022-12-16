Дзанетти: «Месси находится на одном уровне с Марадоной»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о сравнении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с экс-футболистом этой национальной команды Диего Марадоной.
Лео находится на одном уровне с Марадоной. И результат финального матча не изменит этого. Важно, чтобы он смог передать все это своим партнерам по команде. Игроки проявляют самоотдачу в каждой игре. С той самоотверженностью и стремлением, которые заставляют нас гордиться.
хотя вообще говоря какая разница, важно иметь только суровый взгляд гнома и побеждать им всех
хотя вообще говоря какая разница, важно иметь только суровый взгляд гнома и побеждать им всех
Обратите внимание, что есть достаточно большая группа игроков играющих на высоких коэффициентах и не набирающих 30 ставок в месяц. Возможно, при других условиях в группу как раз и заявится больше народа.
Обратите внимание, что есть достаточно большая группа игроков играющих на высоких коэффициентах и не набирающих 30 ставок в месяц. Возможно, при других условиях в группу как раз и заявится больше народа.
Или Вы хотите окончательно угробить группу "Без призов" или я чего-то не понимаю.
Ведь, если уважаемая администрация примет Ваше предложение и введёт соответствующие ограничения, то тому же Shlomo придётся затаскивать всю свою Великолепную Двадцатку на место не ниже 5-го, как Вы предлагаете.
Нет, я не сомневаюсь, что ему такое под силу. Вот только нафига всё это нужно - не понимаю.
Или Вы хотите окончательно угробить группу "Без призов" или я чего-то не понимаю.
Ведь, если уважаемая администрация примет Ваше предложение и введёт соответствующие ограничения, то тому же Shlomo придётся затаскивать всю свою Великолепную Двадцатку на место не ниже 5-го, как Вы предлагаете.
Нет, я не сомневаюсь, что ему такое под силу. Вот только нафига всё это нужно - не понимаю.