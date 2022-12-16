Дзанетти: «Месси находится на одном уровне с Марадоной»

Вице-президент «Интера» высказался о сравнении нападающего сборной Аргентины с экс-футболистом этой национальной команды Диего Марадоной.

Лео находится на одном уровне с Марадоной. И результат финального матча не изменит этого. Важно, чтобы он смог передать все это своим партнерам по команде. Игроки проявляют самоотдачу в каждой игре. С той самоотверженностью и стремлением, которые заставляют нас гордиться.