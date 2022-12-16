Марциняк: «Сделаем всё, чтобы о судьях после финала не сказали ни слова»

Польский арбитр прокомментировал своё назначение на финал ЧМ -2022 между Аргентиной и Францией.

Я мечтал об этом в детстве. Когда играл в футбол, думал, что буду играть так хорошо, что смогу выиграть чемпионат мира. Теперь я арбитр, а для арбитра судить финал чемпионата мира — всё равно, что поднять Кубок мира над головой. Конечно, такое ощущение будет, если мы хорошо отработаем матч. Я хотел бы поблагодарить своих коллег за их работу, поддержку, самоотверженность. Хотел бы поблагодарить наши семьи и друзей, которые знают, каких жертв стоили нам обучение и работа арбитром. Каждая секунда того стоила.

Ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция — две великие команды с потрясающими игроками, которые всегда могут сделать что-то невероятное. Мы судили обе команды, они нас знают. Сделаем всё, чтобы о судьях после матча не было сказано ни слова.