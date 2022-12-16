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Марциняк: «Сделаем всё, чтобы о судьях после финала не сказали ни слова»

вчера, 13:37
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Польский арбитр Шимон Марциняк прокомментировал своё назначение на финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Я мечтал об этом в детстве. Когда играл в футбол, думал, что буду играть так хорошо, что смогу выиграть чемпионат мира. Теперь я арбитр, а для арбитра судить финал чемпионата мира — всё равно, что поднять Кубок мира над головой. Конечно, такое ощущение будет, если мы хорошо отработаем матч. Я хотел бы поблагодарить своих коллег за их работу, поддержку, самоотверженность. Хотел бы поблагодарить наши семьи и друзей, которые знают, каких жертв стоили нам обучение и работа арбитром. Каждая секунда того стоила.

Ожидаю отличной игры. Аргентина и Франция — две великие команды с потрясающими игроками, которые всегда могут сделать что-то невероятное. Мы судили обе команды, они нас знают. Сделаем всё, чтобы о судьях после матча не было сказано ни слова.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:49
И не можем и не желаем!
Знатог
Знатог
вчера в 15:52
Марциняк: мы хорошо оБработаем матч.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:39
Не можете или не желаете?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Всё равно скажут,мы молчать не можем!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:17
Бить можно и молча, без слов... Хе..
alexgurzan
alexgurzan ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 14:34
.
ну3га
ну3га
вчера в 14:34
"Сделайте всё, чтобы о судьях после финала не сказали ни слова", - сказал Марциняк зачёсывая волосы назад и заряжая Томми ган)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:30
По-любому скажут, причём недовольны будут с обеих сторон
Futurista
Futurista
вчера в 14:25, ред.
После финала у Шимона будет шмон...
drug01
drug01
вчера в 14:24, ред.
Слова дал - теперь держи! Удачи...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:09
Польский арбитр так восторженно говорит о своём назначении на финал, хотя ключевая фраза в его интервью, которая произнесена как бы вскользь это "если хорошо отработаем матч"! Так вот ему сейчас не впадать в эйфорию по поводу назначения на финал, а полнейшее сосредоточение и внимание, чтобы не "накосячить" в этой важнейшей игре. И ассоциация у него должна быть не с "поднятием кубка над головой" а если хотите с "выходом на минное поле"! Ну а после игры если всё пройдет хорошо тогда радуйся и гордись!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:55
Уровень судейства слабый на этом ЧМ... ну а так что, хорошо сказал. Дело за малым - так же хорошо сделать. Давай, лысый, не подведи!

Одно пожелание перед таким финалом: - пусть победят те, к кому будут благосклонны футбольные Боги, а не футбольные судьи! А так это большое событие для польского футбола, а ведь это мог быть наш Серега. В любом случае, удачи арбитрам. Ждем красивый финал!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Да ладно тебе, мечтатель пшек . От вас можно ожидать всего.
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