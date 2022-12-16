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Адиль Рами: «Аргентинцы агрессивно вели себя и нечестно играли на этом ЧМ»

вчера, 12:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 с Аргентиной.

Мне не нравится эта аргентинская команда. Очень нравится Лионель Месси. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времён. Аргентинцы на этом чемпионате мира были агрессивными и нечестно вели себя на поле.

Думаю, что мы выиграем. У нас было слишком много проблем и травм, особенно у братьев Эрнандесов, но игроки не сдаются. Это не напрасно.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:11
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:14
Рами такой же чемпион мира, как и Геша чемпион Европы.. Знаем.. Хе...
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:59, ред.
И тем не менее Инфантино упорно вёл их к финалу.3-ий ЧМ проходит под действием коррупции,пока не уберут Инфантино ,так и будет продолжаться!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:49
"Эта Аргентина мне не нравится, потому что в ней нет чернокожих, а это не толерантно. А еще она может обыграть Францию..."....:))))
Ну сложно отрицать, что у нынешней Аргентины появилась агрессия и некая злоба. Возможно это то чего им не хватало раньше, чтобы стать чемпионами. Здоровая агрессия в таких турнирах - это хорошо. Вот если бы она была доброй и пушистой, и сразу группы отлетела, было бы куда лучше для него, я полагаю а так, эта злоба привела их в финал, а победителей не судят.

Ну а так что, какого комментария ждать от француза ?... Даже их настрой французский в футболе, на футбол - и то завязан на фейках. Уж как провоцировали Аргентину голландцы, а Аргентина сдержалась и всё направила на футбол....
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:14
А сам Рами нечестно стал чемпионом мира, так как на прошлом мундиале ни одной игры не сыграл и никакого вклада в победу французов не внёс.
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