Адиль Рами: «Аргентинцы агрессивно вели себя и нечестно играли на этом ЧМ»

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции высказался о предстоящем финале ЧМ -2022 с Аргентиной.

Мне не нравится эта аргентинская команда. Очень нравится Лионель Месси. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времён. Аргентинцы на этом чемпионате мира были агрессивными и нечестно вели себя на поле.

Думаю, что мы выиграем. У нас было слишком много проблем и травм, особенно у братьев Эрнандесов, но игроки не сдаются. Это не напрасно.