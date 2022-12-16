Адиль Рами: «Аргентинцы агрессивно вели себя и нечестно играли на этом ЧМ»

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами высказался о предстоящем финале ЧМ-2022 с Аргентиной.
Мне не нравится эта аргентинская команда. Очень нравится Лионель Месси. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времён. Аргентинцы на этом чемпионате мира были агрессивными и нечестно вели себя на поле.
Думаю, что мы выиграем. У нас было слишком много проблем и травм, особенно у братьев Эрнандесов, но игроки не сдаются. Это не напрасно.
Ну сложно отрицать, что у нынешней Аргентины появилась агрессия и некая злоба. Возможно это то чего им не хватало раньше, чтобы стать чемпионами. Здоровая агрессия в таких турнирах - это хорошо. Вот если бы она была доброй и пушистой, и сразу группы отлетела, было бы куда лучше для него, я полагаю а так, эта злоба привела их в финал, а победителей не судят.
Ну а так что, какого комментария ждать от француза ?... Даже их настрой французский в футболе, на футбол - и то завязан на фейках. Уж как провоцировали Аргентину голландцы, а Аргентина сдержалась и всё направила на футбол....
Ну сложно отрицать, что у нынешней Аргентины появилась агрессия и некая злоба. Возможно это то чего им не хватало раньше, чтобы стать чемпионами. Здоровая агрессия в таких турнирах - это хорошо. Вот если бы она была доброй и пушистой, и сразу группы отлетела, было бы куда лучше для него, я полагаю а так, эта злоба привела их в финал, а победителей не судят.
Ну а так что, какого комментария ждать от француза ?... Даже их настрой французский в футболе, на футбол - и то завязан на фейках. Уж как провоцировали Аргентину голландцы, а Аргентина сдержалась и всё направила на футбол....