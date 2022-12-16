Невилл: «Я считаю Месси одним из лучших в истории, но это вопрос вкуса»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси как о лучшем футболисте мира.

Поклонники Месси, Марадоны, Пеле, Криштиану Роналду могут заявить: «Все, вопрос о лучшем футболисте в истории закрыт». Однако мне не кажется, что воскресная игра должна иллюстрировать его карьеру. При этом я думаю, что достижение Марадоны в 1986 году всегда будет довлеть над Месси и Аргентиной. Если Месси одержит победу, у этих историй будет много общего.

Но мое мнение останется прежним. Исходя из того, чего он смог достичь, я считаю его одним из лучших в истории, но это вопрос вкуса. Я выбираю Криштиану Роналду, а не Месси, понимая при этом, что, разумеется, Месси два раза уничтожил мой клуб в финалах Лиги чемпионов, а на текущем турнире он играет волшебно. Но все зависит от того, как люди смотрят на футбол.

Если Аргентина уступит Франции, то мы не сможем найти причины утверждать, что Месси точно не лучший футболист. Если вы считали его величайшим в истории, то вам и дальше следует так думать.