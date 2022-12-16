Швайнштайгер: «Тен Хаг принимает непростые решения»

Экс-полузащитник МЮ и сборной Германии оценил работу в «Манчестер Юнайтед»:

Вы можете видеть, каким тренером является Эрик Тен Хаг. Я имею в виду, что в «Аяксе» он проделал отличную работу, чтобы играть в такой футбол с теми игроками, которые у него были. Это было потрясающе.

Очевидно, ему приходится принимать некоторые непростые решения, но кто-то должен это делать, и я думаю, что сейчас в МЮ подходящий момент для этого. В противном случае он не сократит отставание от «Манчестер Сити» и других команд.

Я слежу за командой, насколько это возможно. В течение сезона были и взлеты, и падения. Очевидно, Тен Хаг пытается немного изменить менталитет и философию, направить команду на правильный путь, и я думаю, что после крайне неудачного старта «Ман Юнайтед» постепенно восстанавливается и возвращается в нужное русло.