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Стало известно, о чём Месси мечтал в детстве

вчера, 19:12

Стало известно, какое будущее для себя видел нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в возрасте 13 лет. Данная информация содержится в блиц-интервью 2000 года с форвардом для газеты La Capital.

Возможная работа в будущем? Учитель физкультуры. Моя мечта? Сыграть в первом дивизионе Аргентины за «Ньюэллс Олд Бойз» и за сборную Аргентины.

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Beka_byaka
Beka_byaka ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Уважаемый Юрий, я с вами абсолютно согласен. У человека по жизни бывают разные ситуации, спады взлеты, радости грусности....

Но те кто не хотят признавать гениальность Месси видят ту сторону его карьеры которую он не смог реализовать до вершины. Допустим не стал ещё Чемпионом мира.

А те кто признают гениальность Месси смотрят на игры которые индивидуально он показывал.

Допустим, победила Барселона Ливерпуль у себя дома. Причем сделала это на классе, Месси забил сумасшедший гол со штрафного. Эту игру отдельно можно зачесть как положительную в его карьере. Месси гений.

Но проходит неделя и в ответной игре вся команда встала как вкопанная. Даже тер Штеген не мог выносить мяч нормально за свою штрафную. В итоге мотивированный Ливерпуль забил столько сколько минимально им нужно было для прохода дальше. И что?? Теперь Месси для всех лузер. Он не лидер, он не смог вытащить игру, он никто))

Тут столько было грязи на него, что читать было не приятно.

Лично для меня его гениальность заключается не в отдельно взятой матче. А в стабильности. Столько лет на таком уровне никто не играл.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:05, ред.
Последние дни, в связи с ЧМ, периодически смотрю на Ю-тубе всё, что касается биографии Месси, а также, разумеется, на его великолепные действия на футбольном поле за всю его карьеру. Столько положительных эмоций я не испытывал очень давно, разве что когда родились дети и внучки. А эпитеты к его игре - только превосходной степени.
Пять минут назад снова посмотрел и пожалел об одном. Его жизнь в футболе как действующего игрока относительно недолговечна и совсем скоро, через год-два, мы больше не увидим его на стадионах мира и потеряем, таким образом, возможность в очередной раз наслаждаться его игрой. Пусть Всевышний сделает для него исключение и позволит Лионелю ещё лет десять поиграть в полную силу. Для нас, почитателей его таланта.
И последнее. Посмотрите, как болельщики со слезами на глазах провожали Лионеля в "ПСЖ", а слёзы не обманешь.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:31
Физруком стать ещё не поздно... Но рано... Успеешь ещё...
ДСА
ДСА
вчера в 19:17
Ещё бы сказал, что космонавтом хотел стать...
Гость
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