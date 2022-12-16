Депай не хочет переходить в «Галатасарай»

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вчера, 23:20

Нападающий «Барселоны» не заинтересован в переходе в «Галатасарай».

Турецкий клуб хотел бы видеть игрока в составе своей команды, представители стамбульцев общались с агентами футболиста. Контракт Депая с «Барсой» действует до лета 2023 года, он намерен отработать свой договор до конца.

До чемпионата мира по Депаю поступало немало предложений, каталонцы хотели его отпустить, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, однако игрок не покинул «сине-гранатовых». Депай намерен провести диалог с главным тренером «Барселоны» Хави на тему того, почему карьера игрока в этом клубе не получилась столь успешной.