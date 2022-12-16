Стала известна сумма, за которую «Бенфика» готова продать Рамуша

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вчера, 20:46

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии может своим трансфером в другой клуб помочь «орлам» в финансовом плане. Клуб из Лиссабона планирует продать игрока как минимум за 70 миллионов евро.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Португалией и Швейцарией (6:1) стал звездным часом игрока — он оформил хет-трик. К футболисту есть интерес из Англии.