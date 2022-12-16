Стала известна сумма, за которую «Бенфика» готова продать Рамуша

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может своим трансфером в другой клуб помочь «орлам» в финансовом плане. Клуб из Лиссабона планирует продать игрока как минимум за 70 миллионов евро.
Матч 1/8 финала чемпионата мира между Португалией и Швейцарией (6:1) стал звездным часом игрока — он оформил хет-трик. К футболисту есть интерес из Англии.
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Группа Черенкова Ф.
победа гостей 1.6 100
Просто вопрос. Поставил на победу гостей. итог 0-1, а навыходе проигрыш.
СЕГОДНЯ
0Логотип футбольный клуб Банк Египет (Каир)Банк Египет
1Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек
Группа Черенкова Ф.
победа гостей 1.6 100
Просто вопрос. Поставил на победу гостей. итог 0-1, а навыходе проигрыш.