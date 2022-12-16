«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Уход нападающего Криштиану Роналду из клуба заставляет «дьяволов» более активно искать нового исполнителя на данную позицию, игрок «бьянконери» может заменить португальца.
Ранее сообщалось о другом клубе АПЛ, который заинтересован в услугах Влаховича.
Хочу ответить сразу 1 984 и Sigurd Ring.
Просто чистая математика....
Стартовый капитал 1000
Вход на сайт 400
Комментарий: 50 очков ( не у каждого есть возможность четко раз в два часа это делать, предположим 3 раза_ 150
Экспорт материала в соц сеть 50+50 итого 100
ИТОГО:
750 очков в день...
22 500 очков месяц.....+ 1 000 получается 23 500 ( это показатели очков более-менее среднего игрока... многие и столько в месяц не имеют).
Чтобы в месяц набрать 20 000 выигрыша, которые есть в предложении, то нужно поставить около 75% точных ставок и даже не с кэф 1,01).
Поэтому многие просто будут за бортом.
Извините, что много написал...
Хочу ответить сразу 1 984 и Sigurd Ring.
Просто чистая математика....
Стартовый капитал 1000
Вход на сайт 400
Комментарий: 50 очков ( не у каждого есть возможность четко раз в два часа это делать, предположим 3 раза_ 150
Экспорт материала в соц сеть 50+50 итого 100
ИТОГО:
750 очков в день...
22 500 очков месяц.....+ 1 000 получается 23 500 ( это показатели очков более-менее среднего игрока... многие и столько в месяц не имеют).
Чтобы в месяц набрать 20 000 выигрыша, которые есть в предложении, то нужно поставить около 75% точных ставок и даже не с кэф 1,01).
Поэтому многие просто будут за бортом.
Извините, что много написал...
Или тебя что-то смущает?
Или тебя что-то смущает?