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«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ювентуса»

вчера, 18:36

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Уход нападающего Криштиану Роналду из клуба заставляет «дьяволов» более активно искать нового исполнителя на данную позицию, игрок «бьянконери» может заменить португальца.

Ранее сообщалось о другом клубе АПЛ, который заинтересован в услугах Влаховича.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:10
Думаю, что Юве его не отпустит или ценник будет мама не горюй
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:57
Всем Добра!

Хочу ответить сразу 1 984 и Sigurd Ring.

Просто чистая математика....
Стартовый капитал 1000
Вход на сайт 400
Комментарий: 50 очков ( не у каждого есть возможность четко раз в два часа это делать, предположим 3 раза_ 150
Экспорт материала в соц сеть 50+50 итого 100
ИТОГО:
750 очков в день...
22 500 очков месяц.....+ 1 000 получается 23 500 ( это показатели очков более-менее среднего игрока... многие и столько в месяц не имеют).
Чтобы в месяц набрать 20 000 выигрыша, которые есть в предложении, то нужно поставить около 75% точных ставок и даже не с кэф 1,01).
Поэтому многие просто будут за бортом.
Извините, что много написал...
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:43
Олег, а ты сам-то записался в группу без призов?
Или тебя что-то смущает?
Гость
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