«Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего «Ювентуса»

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вчера, 18:36

Нападающий «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Уход нападающего Криштиану Роналду из клуба заставляет «дьяволов» более активно искать нового исполнителя на данную позицию, игрок «бьянконери» может заменить португальца.