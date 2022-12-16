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Талалаев рассказал, что помогло сборной Марокко дойти до полуфинала ЧМ-2022

вчера, 17:44

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что помогло сборной Марокко дойти до полуфинала ЧМ-2022.

Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. Центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами. Там могла быть пара красных карточек, не одна. Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу.

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Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:49
Я смотрел матчи Морокко против Испании и Португалии, а потом против Франции. Мне наоборот больше понравилось их игра против Франции
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19
Франция была в полуфинале, а что помогло дойти он не сказал.
salleeh
salleeh
вчера в 17:58
Хорошо что я тоже смотрел матч и увидел две не назначенные пенальти в ворота сборной.Франции. Получается в среднем мы с Андреем так себе эксперты…)))
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:48
Умер Синиша Михайлович. Такой молодой.
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