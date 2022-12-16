Талалаев рассказал, что помогло сборной Марокко дойти до полуфинала ЧМ-2022

Главный тренер московского «Торпедо» рассказал, что помогло сборной Марокко дойти до полуфинала ЧМ -2022.

Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. Центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами. Там могла быть пара красных карточек, не одна. Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу.