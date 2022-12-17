«Баварии» придётся заплатить 50 млн евро за вратаря сборной Марокко

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сегодня, 09:51

«Бавария» сохраняет интерес к вратарю «Севильи» и сборной Марокко .

Председатель правления клуба лично заинтересован в трансфере. Футболист несколько месяцев назад продлил контракт с «Севильей» до 2025 года. Испанцы готовы отпустить голкипера в январе за 50 млн евро.