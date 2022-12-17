«Баварии» придётся заплатить 50 млн евро за вратаря сборной Марокко

«Бавария» сохраняет интерес к вратарю «Севильи» и сборной Марокко Яссину Буну.
Председатель правления клуба Оливер Кан лично заинтересован в трансфере. Футболист несколько месяцев назад продлил контракт с «Севильей» до 2025 года. Испанцы готовы отпустить голкипера в январе за 50 млн евро.
Переход в Баварию это конечно замечательно, но скорее всего, после возвращения в строй Нойера, Бону придется сидеть на лавке....
У Баварии есть вполне крепкий вратарь Нюбель, который находится в аренде в Монако, и который якобы не хочет сейчас возвращаться в Мюнхен....так вот может тогда продать его, и покупка Бону тогда станет осмысленной и через годик уже Бону станет основным на постоянной основе
Переход в Баварию это конечно замечательно, но скорее всего, после возвращения в строй Нойера, Бону придется сидеть на лавке....
У Баварии есть вполне крепкий вратарь Нюбель, который находится в аренде в Монако, и который якобы не хочет сейчас возвращаться в Мюнхен....так вот может тогда продать его, и покупка Бону тогда станет осмысленной и через годик уже Бону станет основным на постоянной основе