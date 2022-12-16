Они продали сами себя. Игроки сборной Марокко, за которыми уже стучатся большие клубы Европы

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вчера, 23:34

В ближайшее время их трансферов не миновать.

Еще никогда прежде африканские сборные не доходили до 1/2 финала чемпионатов мира, пока это не удалось команде из Марокко. Естественно, все футболисты сборной Марокко будто на ладони и показывают себя во всей красе. В составе этой сборной немало имен, которые моментально стали интересны ведущим клубам Европы.

Яссин Буну, 31 год — вратарь

Голкипер марокканцев стал одним из открытий ЧМ -2022. Дойдя со своей сборной до полуфинала мундиаля, он стал одним из главных факторов этого достижения.

Еще на групповом этапе марокканцы пропустили лишь 1 мяч — в 3-м туре группового этапа против Канады. Забитый мяч на свой счет записал защитник лондонского «Вест Хэма» Агер, который, к слову, перед ЧМ успел сменить клубную прописку. Заслуга надежной игры обороны — компактность, дисциплинированность, а также уверенный в себе голкипер, не теряющий концентрации.

Яссин Буну как раз из таких. В матче 1/8 финала против сборной Испании мяч доходил до ворот Яссина очень редко, но в тех случаях, когда это происходило, он ясно давал понять своим партнерам, что подстраховка на месте, и ворота в безопасности. Что подтвердилось в серии пенальти, где он смог отразить 3 одиннадцатиметровых удара подряд, благодаря чему вывел команду в 1/4 финала. А после помог команде с выходом и в полуфинал.

Как раз во время матчей четвертьфиналов ЧМ уже вылетевший с первенства планеты Мануэль Нойер проводил свой отдых на горнолыжном спуске, где неудачно упал и сломал себе правую большеберцовую кость, что ознаменовало конец сезона для голкипера и новую головную боль для «Баварии».

Одним из главных кандидатов на замену Ману стал как раз 30-летний голкипер сборной Марокко и испанской «Севильи» Яссин Буну. Контракт Буну с испанской командой рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. С учетом высокого уровня, показываемого Яссином и небольшого ценника, он стал бы идеальной краткосрочной заменой травмированному Нойеру.

Яссин уже числился ранее в топ-клубе. 4 года он был в «Атлетико», но адаптироваться не сумел и лишь перед сезоном 16/17 окончательно покинул клуб, после чего начал выступать на уровне Сегунды. Перед сезоном 18/19 на него обратила внимание «Севилья», вместе с которой он успел выиграть Лигу Европы, вошел в символическую сборную ЛЕ и даже забил гол.

Аззедин Унахи, 22 года — полузащитник

«Меня приятно удивил 8-й номер. Извините, не помню его имени. Откуда взялся этот парень? Он очень хорош, он удивил меня», — сказал Энрике после вылета от сборной Марокко.

И вправду, никто не ожидал от 22-летнего полузащитника французского «Анже», который каких-то 2 сезона назад выступал в 3-й лиге Франции, такой игры. В «Анже» он перешел перед прошлым сезоном, а за сборную дебютировал лишь в июле, однако быстро закрепился в основе и успел провести 16 игр, среди которых 6 — на текущем мундиале.

Аззедин — классический бокс-ту-бокс, обладающий высоким уровнем динамики, которая позволяет покрывать много пространства. После матча 1/8 финала против Испании пресса разных стран разразилась постами о заинтересованности местных клубов в полузащитнике «Анже».

В Италии интерес начали приписывать «Фиорентине» и «Торино», в Испании «Севилье» и «Барселоне», которая видит в нем альтернативу Гюндогану и Бернарду Силве. Кроме того, Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» готова активировать опцию выкупа Унахи, которая вряд ли будет большой.

Однако наибольшую заинтересованность проявляет «Лестер», который готов выложить за молодого марокканца 45 миллионов фунтов. Transfermarkt при этом оценивает полузащитника в 3 млн фунтов.

Молодой марокканский талант точно не останется без внимания после катарских приключений. Особенно хорош был в поединке с Францией. Аззедин дает хороший объем и интенсивность, но определенно стоит «обрасти мясом».

Президент «Анже» Саид Шабан признал, что будет трудно удержать Унаи: «Вы знаете, что мы никогда не сможем удержать игрока, который хочет уйти».

Софьян Амрабат, 26 лет — полузащитник

Про цербера «Фиорентины» и сборной Марокко не слышал только глухой. Софьян Амрабат стал, возможно, главной вспыхнувшей звездой уходящего мундиаля и, так же, как Аззедин Унахи не остался без похвалы от главного тренера Испании Луиса Энрике: «Он никогда не останавливается. Исключительный футболист».

И вправду — в том же матче против Испании Софьян сделал 9 возвратов мяча, 4 отбора и 1 перехват, попутно зацементировав центр поля, не позволяя создавать креативной полузащите испанцев что-либо через его зону ответственности.

После матча 1/2 финала в сети появилась еще одна статистика — за 6 матчей первенства планеты он совершил 51 возврат мяча, что является с запасом лучшим показателем среди других игроков. Кроме того, он во всей красе показал и свои скоростные качества, догнав Мбаппе на фланге, отобрав у него мяч и начав контратаку собственной команды.

Игру Амрабата сложно назвать всплеском, как это имеет место быть в случае с Унахи. Софьян уже довольно продолжительное время является одним из лучших опорников Серии А, чем заслужил внимание со стороны Юргена Клоппа, который лично встречался с представителями игрока еще перед мундиалем. А уже после матча 1/8 финала стало известно, что подобная встреча состоится и по окончании ЧМ , но уже с более конкретными и предметными обсуждениями.

Однако Юрген Клопп далеко не единственный заинтересованный человек. Его так же хотят у себя видеть «Тоттенхэм», который делал свои первые запросы еще зимой, но остановил свой выбор на Бентанкуре, и «Атлетико» во главе с Диего Симеоне.

В прессе мелькает сумма в районе 30 миллионов евро. Однако в ближайшее время требования и аппетиты «Фиорентины» могут возрасти и они могут устроить между вышеупомянутыми клубами аукцион.