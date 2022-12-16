Платини отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022

1671221457

вчера, 23:10

Экс-глава УЕФА отклонил приглашение Президента Франции Эммануэля Маркрона посетить финал ЧМ -2022.

Платини не будет присутствовать на финальном матче мундиаля в Катаре.

Напомним, что в решающем поединке сыграют сборные Франции и Аргентины. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.