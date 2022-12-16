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Платини отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022

вчера, 23:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Экс-глава УЕФА Мишель Платини отклонил приглашение Президента Франции Эммануэля Маркрона посетить финал ЧМ-2022.

Платини не будет присутствовать на финальном матче мундиаля в Катаре.

Напомним, что в решающем поединке сыграют сборные Франции и Аргентины. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:44, ред.
Походу Мишель как человек знающий кухню изнутри уже знает победителя и счёт...)))


А Макрон пусть едет...где ещё должен быть президент во время беспорядков в стране..???..правильно...в 5000 км от Парижу...))
konst19
konst19
сегодня в 02:49
Миша лучший
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 01:17
правильно, у него всегда своя голова, значит и не нужно ехать.
протон
протон
вчера в 23:56
Да, а чего ждал Макрон, что тот согласится приехать, когда на него спустили всех собак за подозрения в коррупции и задержали по делу о выборе Катара страной- хозяйкой ЧМ?)
Просто потрясающая политика макать в лужу, а потом улыбаться)

Платини вроде по просьбе Саркози продавил Катар, ради лучших связей этой страны с Францией.
В итоге разозлил американцев, которые хотели этот ЧМ, и подставил Блаттера, вместе с которым и вылетел с теплого места.
Иронично, что сейчас президент Франции приглашает его на финал.
Но хуже всего, что Платини был бы отличной заменой Блаттеру. Он разработал единый календарь, он ввел ффп.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:19
Боится гнилых помидоров... Эх, Мишель... Так испоганить себе карьеру... Сразу напоминаешь мне нынешнего "персонажа"...
Гость
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