Платини отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ-2022

Экс-глава УЕФА Мишель Платини отклонил приглашение Президента Франции Эммануэля Маркрона посетить финал ЧМ-2022.
Платини не будет присутствовать на финальном матче мундиаля в Катаре.
Напомним, что в решающем поединке сыграют сборные Франции и Аргентины. Встреча начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
А Макрон пусть едет...где ещё должен быть президент во время беспорядков в стране..???..правильно...в 5000 км от Парижу...))
А Макрон пусть едет...где ещё должен быть президент во время беспорядков в стране..???..правильно...в 5000 км от Парижу...))
Просто потрясающая политика макать в лужу, а потом улыбаться)
Платини вроде по просьбе Саркози продавил Катар, ради лучших связей этой страны с Францией.
В итоге разозлил американцев, которые хотели этот ЧМ, и подставил Блаттера, вместе с которым и вылетел с теплого места.
Иронично, что сейчас президент Франции приглашает его на финал.
Но хуже всего, что Платини был бы отличной заменой Блаттеру. Он разработал единый календарь, он ввел ффп.
Просто потрясающая политика макать в лужу, а потом улыбаться)
Платини вроде по просьбе Саркози продавил Катар, ради лучших связей этой страны с Францией.
В итоге разозлил американцев, которые хотели этот ЧМ, и подставил Блаттера, вместе с которым и вылетел с теплого места.
Иронично, что сейчас президент Франции приглашает его на финал.
Но хуже всего, что Платини был бы отличной заменой Блаттеру. Он разработал единый календарь, он ввел ффп.