Бензема выложил пост в социальных сетях: «Меня это не интересует»

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сегодня, 00:16

Нападающий сборной Франции опубликовал неоднозначный пост в социальных сетях.

34-летний форвард выложил фотографию, добавив подпись следующего содержания:

Меня это не интересует.

Напомним, что Бензема пропустил чемпионат мира в Катаре, травмировавшись незадолго да начала турнира, но остался в заявке сборной Франции.

Команда сыграет в финале мундиаля против Аргентины. Поединок начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.