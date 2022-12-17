Бензема выложил пост в социальных сетях: «Меня это не интересует»

Нападающий сборной Франции Карим Бензема опубликовал неоднозначный пост в социальных сетях.
34-летний форвард выложил фотографию, добавив подпись следующего содержания:
Меня это не интересует.
Напомним, что Бензема пропустил чемпионат мира в Катаре, травмировавшись незадолго да начала турнира, но остался в заявке сборной Франции.
Команда Дидье Дешама сыграет в финале мундиаля против Аргентины. Поединок начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.
https://m.soccer.ru/news/1339465/benzema-karim-pogba-pol
https://m.soccer.ru/news/1339465/benzema-karim-pogba-pol
Как его с 3-х дневной травмой Дешам попросил из команды...на весь чемп...
Дидье не мог не вызвать обладателя Золотого мяча...его бы не поняли...но в то же время и старое не забыл....и воспользовался случаем отправить Карима в аут....
Как его с 3-х дневной травмой Дешам попросил из команды...на весь чемп...
Дидье не мог не вызвать обладателя Золотого мяча...его бы не поняли...но в то же время и старое не забыл....и воспользовался случаем отправить Карима в аут....