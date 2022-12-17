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Бензема выложил пост в социальных сетях: «Меня это не интересует»

сегодня, 00:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Карим Бензема опубликовал неоднозначный пост в социальных сетях.

34-летний форвард выложил фотографию, добавив подпись следующего содержания:

Меня это не интересует.

Напомним, что Бензема пропустил чемпионат мира в Катаре, травмировавшись незадолго да начала турнира, но остался в заявке сборной Франции.

Команда Дидье Дешама сыграет в финале мундиаля против Аргентины. Поединок начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:19
Дешама не интересует Карим!
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:22, ред.
Думаю он про пиар-акцию Макрона вместе съездить на финал...

https://m.soccer.ru/news/1339465/benzema-karim-pogba-pol
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:46, ред.
Походу..Карим расскажет более подробно если Дешам не возьмёт кубок...
Как его с 3-х дневной травмой Дешам попросил из команды...на весь чемп...
Дидье не мог не вызвать обладателя Золотого мяча...его бы не поняли...но в то же время и старое не забыл....и воспользовался случаем отправить Карима в аут....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:42
Ну не чего не понятно - Карим поясни!
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