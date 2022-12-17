МЮ не собирается продлевать контракт с Де Хеа. Игрок хочет остаться

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вчера, 15:33

«Манчестер Юнайтед» не намерен продлевать контракт с вратарём .

Главный тренер команды ищет нового первого номера, хотя сам футболист хотел бы остаться. Его действующий контракт заканчивается летом 2023 года. Зарплата Де Хеа в МЮ составляет 18-20 млн евро в год.