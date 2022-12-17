Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МЮ не собирается продлевать контракт с Де Хеа. Игрок хочет остаться

вчера, 15:33

«Манчестер Юнайтед» не намерен продлевать контракт с вратарём Давидом Де Хеа.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг ищет нового первого номера, хотя сам футболист хотел бы остаться. Его действующий контракт заканчивается летом 2023 года. Зарплата Де Хеа в МЮ составляет 18-20 млн евро в год.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 14 матчей в АПЛ (20 пропущенных мячей) и 6 в Лиге Европы (3 пропущенных мяча).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРоналду улетел в Объединённые Арабские Эмираты и тренируется в Дубае
Сегодня, 00:52
Слухи«Челси» включился в борьбу за трансфер полузащитника «Шахтёра» Мудрика
Сегодня, 00:38
В мексиканском клубе подтвердили переговоры по трансферу Луиса Суареса
Сегодня, 00:24
СлухиРоналдо помог «Реалу» подписать Эндрика
Вчера, 20:52
В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе «Ньюкасла» к Хвиче
Вчера, 16:47
Слухи«Торпедо» подпишет защитника «Ахмата»
Вчера, 16:31
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:28
У Де Хеа зарплата как у топового нападающего. Может ему снизить ЗП
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 16:24
Да как быстро иногда меняется ситуация)
shur
shur
вчера в 16:14
...давай разваливай Великий Клуб с Великими традициями, куда
сэр Алекс смотрит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:04
Ещё не так давно Де Хея хотел уйти из МЮ, но его уговаривали и он ставил условия.
Сейчас же картина поменялась.

Это говорит о том, что не стоит идти клубам на поводу игроков, половина из них дутые и просто выбивают себе лучше контракт.
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:02
Сейчас до выпендриваются и вообще останутся без воротничка
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
МЮ как я понял вообще ждут в ближайшее время кардинальные обновления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 