МЮ не собирается продлевать контракт с Де Хеа. Игрок хочет остаться

«Манчестер Юнайтед» не намерен продлевать контракт с вратарём Давидом Де Хеа.
Главный тренер команды Эрик Тен Хаг ищет нового первого номера, хотя сам футболист хотел бы остаться. Его действующий контракт заканчивается летом 2023 года. Зарплата Де Хеа в МЮ составляет 18-20 млн евро в год.
В нынешнем сезоне голкипер провёл 14 матчей в АПЛ (20 пропущенных мячей) и 6 в Лиге Европы (3 пропущенных мяча).
сэр Алекс смотрит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сэр Алекс смотрит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас же картина поменялась.
Это говорит о том, что не стоит идти клубам на поводу игроков, половина из них дутые и просто выбивают себе лучше контракт.
Сейчас же картина поменялась.
Это говорит о том, что не стоит идти клубам на поводу игроков, половина из них дутые и просто выбивают себе лучше контракт.