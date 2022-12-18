Эвра: «„Манчестер Юнайтед“ должен помочь Магуайру вновь начать играть»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о трудностях футболиста «дьяволов» .

Можно сказать, что Магуайр ни разу не подвел сборную Англии на мировом первенстве. А у Харри может появиться вопрос, почему он постоянно играет за национальную команду, но не в «Манчестер Юнайтед». Я знаю игроков, которые замечательно выступали за сборную, а за клуб – отвратительно. Бывало и наоборот. Магуайру необходимо завоевать то же доверие тренера и одноклубников, что есть у него в сборной.

После перехода в МЮ его позиции никогда не были устойчивыми. Даже в качестве капитана он не получал поддержки и не пользовался уважением со стороны других футболистов. У него есть повязка, но нет лидерского статуса, в отличие от сборной Англии.

«Манчестер Юнайтед» должен помочь Магуайру вновь начать играть, а Магуайр должен сказать: «Так, я здесь главный, я Харри Магуайр, человек, который никогда не подводил свою страну».