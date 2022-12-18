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«Ливерпуль» может усилиться футболистом «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 11:39

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко может перейти в «Ливерпуль».

«Красные» провели переговоры с представителями игрока, диалог между сторонами продолжается.

Сложность осуществления данной сделки во многом заключается в большом количестве претендентов на футболиста.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:58
Вряд ли.
БД, как клубу-донору футбольных талантов, свойственен подобный заработок, но наступать себе же на яйца, когда команда играет в 1/8 ЛЧ - не повод расчехляться.
Гость
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