«Ливерпуль» может усилиться футболистом «Боруссии» Дортмунд

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» провели переговоры с представителями игрока, диалог между сторонами продолжается.
Сложность осуществления данной сделки во многом заключается в большом количестве претендентов на футболиста.
БД, как клубу-донору футбольных талантов, свойственен подобный заработок, но наступать себе же на яйца, когда команда играет в 1/8 ЛЧ - не повод расчехляться.
БД, как клубу-донору футбольных талантов, свойственен подобный заработок, но наступать себе же на яйца, когда команда играет в 1/8 ЛЧ - не повод расчехляться.