Мостовой — о матче Аргентина — Франция: «Величайшая игра на планете Земля»

Экс-нападающий сборной России поделился своим мнением о финале ЧМ -2022, в котором Аргентина обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика.