Мостовой — о матче Аргентина — Франция: «Величайшая игра на планете Земля»

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о финале ЧМ-2022, в котором Аргентина обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика.
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Складывается впечатление, что для многих футбол был создан только для того, чтобы Месси стал чемпионом мира.
"Величайший футболист современности" стал чемпионом мира и это называют фантастикой, странно.
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Складывается впечатление, что для многих футбол был создан только для того, чтобы Месси стал чемпионом мира.
"Величайший футболист современности" стал чемпионом мира и это называют фантастикой, странно.