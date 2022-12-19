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Мостовой — о матче Аргентина — Франция: «Величайшая игра на планете Земля»

сегодня, 08:22
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о финале ЧМ-2022, в котором Аргентина обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Это была величайшая игра на планете Земля. Название этой самой величайшей игры – футбол. Это не забудется никогда. Один из величайших футболистов современности Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:43
По-царски сказал. Только про Шалимова забыл)))
lotsman
lotsman
сегодня в 09:15
Это был самый сильный матч всего чемпионата.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:03
"...Лионель Месси взял Кубок мира — это просто фантастика."
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Складывается впечатление, что для многих футбол был создан только для того, чтобы Месси стал чемпионом мира.
"Величайший футболист современности" стал чемпионом мира и это называют фантастикой, странно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:31
Финал действительно получился на славу...
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